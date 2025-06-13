Удар Ізраїлю по Ірану: перші дані щодо жертв та постраждалих

Житловий будинок у Тегерані, пошкоджений під час ізраїльської атаки

Ізраїль завдав потужного удару по Ірану сьогодні вночі – постраждало щонайменше 95 людей

Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, завдавши атаки на Тегеран, Нетензі та інші міста. Повідомляється про загибель високопоставлених військових та науковців. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів.

Загалом щонайменше 95 людей у ​​12 провінціях Ірану госпіталізовано після нічної атаки Ізраїлю. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Tasnim, про це повідомив представник іранського Товариства Червоного півмісяця Моджтаба Халіді.

За його словами, один рятувальник загинув у провінції Східний Азербайджан, ще один – отримав поранення у місті Касре-Ширін на заході Ірану. У рятувальній операції у 12 провінціях країни беруть участь 140 оперативних груп та майже 700 волонтерів, додав він.

Зазначається, що низку жертв витягли з пошкодженої будівлі в Тегерані. «Кілька будівель у Тегерані стали об'єктами нападів», – йдеться у повідомленні ЗМІ, у ньому називаються кілька районів іранської столиці. Телеканал Press TV поінформував про жертви ізраїльської атаки, серед яких жінки та діти, не назвавши кількість загиблих.

Люди вийшли на протест

Напруженість у регіоні різко зросла після того, як у ніч на 13 червня ізраїльські військові сили завдали серії ударів по ядерних об'єктах Ірану та столиці Тегерану. Внаслідок цих атак загинули кілька високопоставлених військових та вчених-ядерників, що викликало хвилю обурення серед іранського населення. У Тегерані та кількох інших містах Ірану розпочалися масштабні акції протесту.

Іранці вимагають військової відповіді Ізраїлю

Як повідомляє «Главком» із посиланням на іранські ЗМІ, демонстранти заповнили вулиці столиці, висловлюючи своє обурення недавніми ізраїльськими ударами по стратегічних об'єктах країни.

Протестувальники висувають вимоги до керівництва країни – негайно завдати військового удару у відповідь по Ізраїлю за атаки на житлові райони та ядерні об'єкти Ісламської Республіки.

Обмеження Інтернету

Влада Ірану вирішила запровадити тимчасові обмеження на доступ до інтернету у зв'язку з атакою Ізраїлю. Про це йдеться у заяві Міністерства зв'язку та інформаційних технологій ісламської країни.

«У зв'язку з особливою ситуацією в країні та відповідно до рішень компетентних органів тимчасово введено обмеження на доступ до інтернету», – наводить заяву відомства іранське агентство Fars.

Нагадаємо, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке здійснює контроль за ядерною програмою ООН, повідомило, що ізраїльські удари не завдали шкоди трьом ядерним об'єктам в Ірані.