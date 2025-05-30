Зеленський показав наслідки атаки РФ на тролейбусне депо в Харкові

Президент: Щонайменше вісім «шахедів» розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд

Президент України Володимир Зеленський закликав США та Європу бути рішучими й сильними. Так він прокоментував удар РФ по тролейбусному депо в Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Російські «шахеди» проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову – щонайменше вісім «шахедів» розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей. Загалом за ніч росіяни застосували 90 ударних безпілотників і дві балістичні ракети. Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що «російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя». За його словами, Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї.

«Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії. Варто бути рішучими й сильними всім у світі – Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку», – підсумував президент.

Нагадаємо, уночі у Слобідському районі Харкова через атаку російських дронів зазнало пошкоджень тролейбусне депо. Вночі було вісім влучань «шахедів» по тролейбусному депо. Дві людини постраждали. Зокрема, в Одеській області внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення «Нової пошти».