Конфлікт Ізраїлю та Ірану: Трамп розповів, якою бачить роль Путіна

Президент США заявив, що не виключає участі Росії в дипломатичному врегулюванні конфлікту на Близькому Сході

Президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «можуть втрутитися» в конфлікт між Ізраїлем та Іраном, хоча наразі, за його словами, «не залучені» до бойових дій. Як інформує «Главком», про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Також Трамп висловив готовність розглядати президента Росії Володимира Путіна як потенційного посередника у конфлікті.

«Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми мали довгу розмову про це», – зазначив Трамп, не розкриваючи деталей перемовин.

Нагадаємо, 14 червня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зідзвонювались. Вони говорили про Іран. Опісля президент США Дональд Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду.

«Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю, і ніколи не отримую визнання, але нічого страшного, це розуміє народ. Зробіть Близький Схід знову великим!», – написав президент США.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Ізраїль заявив, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.