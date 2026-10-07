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Прем’єра Угорщини допитала прокуратура через підозру у крадіжці телефону

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Прем’єра Угорщини допитала прокуратура через підозру у крадіжці телефону
Кримінальне провадження стосовно Петера Мадяра раніше не могли продовжити через його депутатську недоторканність
фото: AP

Петер Мадяр заявив, що не визнав інкримінованого йому злочину

Прокуратура Угорщини допитала прем’єр-міністра Петера Мадяра як підозрюваного у справі про крадіжку мобільного телефону. Йдеться про інцидент, який стався у червні 2024 року в одному з нічних клубів Будапешта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву політика.

За словами Мадяра, допит відбувся ввечері 7 жовтня за попередньо погодженим часом. Прем’єр заявив, що дав короткі свідчення, але не визнав злочину, який йому інкримінують.

«Коротко дав свідчення, не визнав інкримінованого мені злочину. Про всі подальші події повідомлю», – написав Мадяр.

За версією угорської прокуратури, у ніч на 21 червня 2024 року політик перебував у клубі Ötkert у Будапешті. Один із відвідувачів знімав його на мобільний телефон. Після конфлікту Мадяр нібито забрав телефон чоловіка, поклав його до кишені та не повернув на неодноразові прохання власника.

Після того як політик залишив заклад, він попрямував до Дунаю. За даними прокуратури, Мадяр навмисно кинув телефон у річку. Згодом пристрій знайшли та повернули власнику.

Кримінальне провадження стосовно Мадяра раніше не могли продовжити через його депутатську недоторканність. 28 вересня парламент Угорщини призупинив його імунітет, після чого прокуратура отримала можливість допитати прем’єра як підозрюваного.

Сам Мадяр раніше заявляв, що готовий відповідати за свої дії, та виступав за зняття депутатської недоторканності у справах, які розслідуються в порядку публічного обвинувачення. Наразі угорська прокуратура не повідомляє додаткових деталей розслідування.

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Теги: Петер Мадяр Угорщина кримінал політика

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