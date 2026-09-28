Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині
Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очолював угорський уряд на момент затримання українських інкасаторів «Ощадбанку»
фото: АР

Угорські посадовці зрозуміли слова екскерівника антитерористичного центру як натяк на рішення Віктора Орбана

У справі про затримання українських інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині з'явилася службова записка прокуратури, у якій зафіксовано свідчення про можливу роль тодішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана в проведенні операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Новий документ серед матеріалів розслідування отримала від прокуратури Будапешта юридична фірма Лоранта Горвата, яка представляє інтереси українців.

Службова записка стосується зустрічі співробітників слідчої прокуратури з представником Управління захисту Конституції Іштваном Сатмарі, яка відбулася 22 червня.

Сатмарі розповів прокурорам, що Міністерство внутрішніх справ Угорщини почало перевіряти обставини так званої справи «золотого конвою» ще за попереднього уряду та до парламентських виборів. Одним із питань, на яке намагалася отримати відповідь створена для цього комісія, було те, хто саме ухвалив рішення провести операцію проти українців.

За словами Сатмарі, колишній керівник Центру боротьби з тероризмом Янош Хайду заявив членам комісії, що шукати відповідь на це питання немає сенсу. Він сказав, що всі знають, за чиїм рішенням провели затримання, однак цю людину «не можна втягувати» у справу.

Сатмарі пояснив, що присутні зрозуміли слова Хайду як натяк на Віктора Орбана, який на той момент очолював угорський уряд. Саме так цей епізод викладений у службовій записці прокуратури.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банком в Австрії та «Ощадбанком» України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили.

Зокрема, 6 травня Угорщина повернула кошти та цінності «Ощадбанку».

Теги: Україна Угорщина Ощадбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кушнер розкрив завдання, з яким Трамп відправив його до Москви та Києва
Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни
6 вересня, 19:26
Сторони узгодили спільні кроки з питань продовольчої безпеки
Україна і ЄС узгодили захист зернового коридору та посилення ППО
9 вересня, 02:30
Рішення щодо участі Путіна у саміті G20 у Маямі наразі немає
Помічник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20
12 вересня, 13:40
Зеленський повідомив, що переговори відбудуться в Нью-Йорку
Венс розповів, чого США очікують від зустрічі Зеленського і Трампа
21 вересня, 18:49
Страви готуватимуть на спеціалізованих потужностях, а потім доставлятимуть до шкіл
Україна збудує п'ять нових фабрик-кухонь для шкіл
21 вересня, 06:03
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
Удар по Києву, трагедія на Нікопольщині та податок на посилки: головне за день 16 вересня
16 вересня, 21:00
Роберт Фіцо під час пресконференції у Братиславському замку, Словаччина, 10 вересня 2026 року
Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву
20 вересня, 15:58
В Україні мінлива хмарність без істотних опадів – вихідні розпочинаються сухо і тепло
В Україні без дощів і тепло до 21°: погода на 26 вересня 2026 року
26 вересня, 06:00
Шмигаль впевнений, що Україна достойно пройде зимовий період
Шмигаль: Росія розробила детальні плани атак на українську енергетику взимку
25 вересня, 00:21

Соціум

Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині
Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині
ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал
ШІ-детектор вигнав письменника з премії, але зламався на Гюго: у Франції палає мегаскандал
Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Зеленський повідомив про ураження двох оборонних заводів РФ
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
Українські туристи потрапили у скандал через морську черепаху в Омані
Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей
Затоплення порома в Індонезії: кількість загиблих зросла до 64 людей
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»
Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
44K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua