Документ прокуратури розкрив нові деталі затримання українців в Угорщині

Угорські посадовці зрозуміли слова екскерівника антитерористичного центру як натяк на рішення Віктора Орбана

У справі про затримання українських інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині з'явилася службова записка прокуратури, у якій зафіксовано свідчення про можливу роль тодішнього прем'єр-міністра Віктора Орбана в проведенні операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telex.

Новий документ серед матеріалів розслідування отримала від прокуратури Будапешта юридична фірма Лоранта Горвата, яка представляє інтереси українців.

Службова записка стосується зустрічі співробітників слідчої прокуратури з представником Управління захисту Конституції Іштваном Сатмарі, яка відбулася 22 червня.

Сатмарі розповів прокурорам, що Міністерство внутрішніх справ Угорщини почало перевіряти обставини так званої справи «золотого конвою» ще за попереднього уряду та до парламентських виборів. Одним із питань, на яке намагалася отримати відповідь створена для цього комісія, було те, хто саме ухвалив рішення провести операцію проти українців.

За словами Сатмарі, колишній керівник Центру боротьби з тероризмом Янош Хайду заявив членам комісії, що шукати відповідь на це питання немає сенсу. Він сказав, що всі знають, за чиїм рішенням провели затримання, однак цю людину «не можна втягувати» у справу.

Сатмарі пояснив, що присутні зрозуміли слова Хайду як натяк на Віктора Орбана, який на той момент очолював угорський уряд. Саме так цей епізод викладений у службовій записці прокуратури.

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффайзен банком в Австрії та «Ощадбанком» України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили.

Зокрема, 6 травня Угорщина повернула кошти та цінності «Ощадбанку».