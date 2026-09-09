Союзник РФ розширює ядерний потенціал: у Північній Кореї виявлено новий об'єкт

Новий об'єкт у Йонбені може вміщувати до 28 каскадів центрифуг для збагачення урану

Північна Корея продовжує розширювати свою ядерну програму. У головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії, пише «Главком».

За даними агентства, йдеться про двоповерхову будівлю, яку Пхеньян звів на території комплексу. На супутникових знімках та фотографіях із державних північнокорейських медіа видно, що всередині встановлені газові центрифуги для збагачення урану.

Міжнародне агентство з атомної енергії оцінює, що нова будівля може вміщувати до 28 каскадів центрифуг. Агентство визначило її як другу установку для збагачення урану на території комплексу в Йонбені.

Окрім цього зафіксовано ознаки роботи розширеної частини іншого об'єкта зі збагачення урану в районі Кансон поблизу Пхеньяна. За даними агентства, новий корпус там збудували ще у 2024 році, а ознаки його роботи спостерігаються з січня 2026 року.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що продовження роботи об'єктів зі збагачення урану в Кансоні та Йонбені, а також подальше розширення виробництва збройових ядерних матеріалів є серйозною причиною для занепокоєння.

Небезпека нового об'єкта полягає у можливому збільшенні виробництва високозбагаченого урану – одного з ключових матеріалів для створення ядерної зброї. Розширення потужностей зі збагачення дає Північній Кореї змогу потенційно накопичувати більше такого матеріалу та нарощувати свій ядерний арсенал.

Водночас агентство не має доступу до ядерних об'єктів Північної Кореї з 2009 року. Тому організація використовує супутникові знімки, відкриті дані та матеріали північнокорейських державних медіа для моніторингу ядерної програми країни.

Варто нагадати, що Північна Корея представила новий 5-тисячотонний есмінець «Кан Кон», який, за заявами Пхеньяна, здатний застосовувати озброєння з ядерним потенціалом.