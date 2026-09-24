Трамп нагадав Сі, що США і Китай уже воювали разом

Під час виступу Трамп також назвав Сі своїм другом і заявив про «справжню велику дружбу»

Президент США згадав спільну боротьбу двох країн під час Другої світової війни

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Білому домі нагадав про період, коли Сполучені Штати та Китай були союзниками у Другій світовій війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Трамп, розповідаючи про історичні зв’язки між двома країнами, зазначив, що американці та китайці вже мали досвід спільної боротьби. Йдеться про війну проти Японської імперії, яка окупувала значні території Китаю.

Американський президент також згадав «Летючих тигрів» – групу американських військових льотчиків-добровольців, які допомагали китайським силам боротися проти японських військ.

Трамп наголосив, що зв’язки між народами США та Китаю мають давню історію. За його словами, дві країни вже демонстрували здатність працювати разом задля спільної мети.

Окремо американський президент говорив про торгівлю між Вашингтоном і Пекіном. Він заявив, що США та Китай досягли значного прогресу у вирішенні питань, які стосуються двосторонніх відносин.

Варто зазначити, що Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном. Звертаючись до обох делегацій під час зустрічі у Білому домі, Трамп заявив: «Я радий вітати вас у прекрасному Білому домі. Це велика честь. У травні ми мали велику честь відвідати вас у Пекіні, де ви прийняли нашу делегацію з надзвичайною та дуже теплою гостинністю. Тепер Меланія та я маємо честь приймати вас у Вашингтоні».

«Від часу моїх перших виборів у 2016 році президент Сі та я вибудували дружбу – насправді, справді міцну дружбу, – засновану на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів», – додав Трамп.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.