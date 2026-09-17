Робота в ресторанах і закриті вечірки: що розслідує поліція в університетах Поплавського

Наразі слідство встановило 60 студентів, яких залучали до роботи в ресторанах без трудових договорів. В ухвалі суду також йдеться про можливу сексуальну експлуатацію студенток

Національна поліція розслідує можливу трудову та сексуальну експлуатацію студентів Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету культури. За даними слідства, студентів залучали до роботи у ресторанах, пов’язаних із Михайлом Поплавським, а окремих студенток могли використовувати на закритих заходах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NGL.media.

Кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми поліція відкрила у лютому 2026 року після отримання свідчень студентів. За версією слідства, керівництвоКи ївського національного університету культури і мистецтв (далі – КНУКіМ) та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури» (далі – КУК) залучало до роботи переважно студентів, які залежали від оцінок, гуртожитку або стабільного доходу.

За даними слідства, студентів направляли працювати до ресторанів «Пан Чебурек» та «Батьківська хата», розташованих приблизно за 20 км від Києва.

«Після вербування студенти залучалися до трудової діяльності у закладах громадського харчування «Пан Чебурек» та «Батьківська хата» без укладення трудових договорів, без надання соціальних гарантій та з грубим порушенням вимог трудового законодавства», – йдеться в ухвалі суду.

Водночас, як встановили слідчі, їм формально нараховували та переказували зарплату через пов’язані підприємства і ФОП. Таким чином, за версією правоохоронців, створювалася видимість офіційного працевлаштування.

Наразі слідство встановило 60 студентів, яких таким чином залучили до роботи у ресторанах.

Спочатку кримінальне провадження стосувалося лише можливої трудової експлуатації. В останній опублікованій судовій ухвалі також ідеться про можливу сексуальну експлуатацію.

Зокрема, як йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідство встановило обставини можливого вербування та трудової експлуатації студентів. За даними слідства, окремих студенток могли залучати до закритих приватних заходів – вечірок, банкетів та неофіційних зустрічей. Метою цього, за версією правоохоронців, могло бути їхнє сексуальне використання.

«Службові особи Київського національного університету культури і мистецтв (далі – КНУКіМ) та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури» (далі – КУК), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи надані їм владні й організаційно-розпорядчі повноваження, організували та реалізували стійку протиправну схему, спрямовану на систематичне вербування студентів зазначених закладів вищої освіти з метою їх подальшої трудової та сексуальної експлуатації», – йдеться в ухвалі суду.

За версією слідства, студентів вербували, користуючись їхньою матеріальною та академічною залежністю від університету. Йдеться, зокрема, про молодих людей без стабільного доходу, які залежали від оцінок, навчання або інших рішень керівництва закладів. Студентам могли обіцяти позитивні оцінки та допомогу в навчанні, а у разі відмови, за даними слідства, створювали психологічний тиск і погрожували негативними наслідками.

«Після вербування студенти залучалися до трудової діяльності у закладах громадського харчування «Пан Чебурек» та «Батьківська хата» без укладення трудових договорів, без надання соціальних гарантій та з грубим порушенням вимог трудового законодавства», – йдеться в ухвалі суду.

Наразі одним із фігурантів справи є в.о. ректора КНУКіМ Ігор Комарніцький. Прокурор стверджує, що саме він безпосередньо підбирав студентів для роботи у закладах Поплавського.

Комарніцький раніше був деканом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ та помічником Михайла Поплавського під час його роботи народним депутатом.

Приватний Київський університет культури пов’язаний із сином Михайла Поплавського Олександром. Засновником університету є ТОВ «Укрконцерт», яке, за даними YouControl, належить Олександру Поплавському.

Раніше «Главком» писав, що 27 березня 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у Михайла Поплавського, Київському національному університеті культури і мистецтв та приватному Київському університеті культури. Слідчі дії проводилися у межах кримінального провадження щодо можливої схеми з оформленням «фіктивних студентів», через яку, за даними правоохоронців, могли бути розтрачені близько 760 млн грн бюджетних коштів. За версією слідства, до схеми могли бути залучені близько 4500 студентів.