Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Робота в ресторанах і закриті вечірки: що розслідує поліція в університетах Поплавського

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
Робота в ресторанах і закриті вечірки: що розслідує поліція в університетах Поплавського
Михайло Поплавський разом з двома ймовірно студентками рекламує ресторан «Пан Чебурек»
фото: Instagram ресторану

Наразі слідство встановило 60 студентів, яких залучали до роботи в ресторанах без трудових договорів. В ухвалі суду також йдеться про можливу сексуальну експлуатацію студенток

Національна поліція розслідує можливу трудову та сексуальну експлуатацію студентів Київського національного університету культури і мистецтв та Київського університету культури. За даними слідства, студентів залучали до роботи у ресторанах, пов’язаних із Михайлом Поплавським, а окремих студенток могли використовувати на закритих заходах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NGL.media.

Кримінальне провадження за статтею про торгівлю людьми поліція відкрила у лютому 2026 року після отримання свідчень студентів. За версією слідства, керівництвоКи ївського національного університету культури і мистецтв (далі – КНУКіМ) та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури» (далі – КУК) залучало до роботи переважно студентів, які залежали від оцінок, гуртожитку або стабільного доходу.

За даними слідства, студентів направляли працювати до ресторанів «Пан Чебурек» та «Батьківська хата», розташованих приблизно за 20 км від Києва.

«Після вербування студенти залучалися до трудової діяльності у закладах громадського харчування «Пан Чебурек» та «Батьківська хата» без укладення трудових договорів, без надання соціальних гарантій та з грубим порушенням вимог трудового законодавства», – йдеться в ухвалі суду.

Водночас, як встановили слідчі, їм формально нараховували та переказували зарплату через пов’язані підприємства і ФОП. Таким чином, за версією правоохоронців, створювалася видимість офіційного працевлаштування.

Наразі слідство встановило 60 студентів, яких таким чином залучили до роботи у ресторанах.

Спочатку кримінальне провадження стосувалося лише можливої трудової експлуатації. В останній опублікованій судовій ухвалі також ідеться про можливу сексуальну експлуатацію.

Зокрема, як йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень, слідство встановило обставини можливого вербування та трудової експлуатації студентів. За даними слідства, окремих студенток могли залучати до закритих приватних заходів – вечірок, банкетів та неофіційних зустрічей. Метою цього, за версією правоохоронців, могло бути їхнє сексуальне використання.

«Службові особи Київського національного університету культури і мистецтв (далі – КНУКіМ) та Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури» (далі – КУК), діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи надані їм владні й організаційно-розпорядчі повноваження, організували та реалізували стійку протиправну схему, спрямовану на систематичне вербування студентів зазначених закладів вищої освіти з метою їх подальшої трудової та сексуальної експлуатації», – йдеться в ухвалі суду.

За версією слідства, студентів вербували, користуючись їхньою матеріальною та академічною залежністю від університету. Йдеться, зокрема, про молодих людей без стабільного доходу, які залежали від оцінок, навчання або інших рішень керівництва закладів. Студентам могли обіцяти позитивні оцінки та допомогу в навчанні, а у разі відмови, за даними слідства, створювали психологічний тиск і погрожували негативними наслідками.

«Після вербування студенти залучалися до трудової діяльності у закладах громадського харчування «Пан Чебурек» та «Батьківська хата» без укладення трудових договорів, без надання соціальних гарантій та з грубим порушенням вимог трудового законодавства», – йдеться в ухвалі суду.

Наразі одним із фігурантів справи є в.о. ректора КНУКіМ Ігор Комарніцький. Прокурор стверджує, що саме він безпосередньо підбирав студентів для роботи у закладах Поплавського.

Комарніцький раніше був деканом факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу КНУКіМ та помічником Михайла Поплавського під час його роботи народним депутатом.

Приватний Київський університет культури пов’язаний із сином Михайла Поплавського Олександром. Засновником університету є ТОВ «Укрконцерт», яке, за даними YouControl, належить Олександру Поплавському.

Раніше «Главком» писав, що 27 березня 2026 року правоохоронці провели понад 20 обшуків у Михайла Поплавського, Київському національному університеті культури і мистецтв та приватному Київському університеті культури. Слідчі дії проводилися у межах кримінального провадження щодо можливої схеми з оформленням «фіктивних студентів», через яку, за даними правоохоронців, могли бути розтрачені близько 760 млн грн бюджетних коштів. За версією слідства, до схеми могли бути залучені близько 4500 студентів.

Читайте також:

Теги: кримінал освіта Михайло Поплавський університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступним завданням агента мало стати виготовлення саморобного вибухового пристрою
СБУ викрила агента російської розвідки у спецпідрозділі Нацгвардії
21 серпня, 12:13
Польський прокурор розсилав суддям свої інтимні фото
Голий прокурор розгулював Польщею та відправляв суддям пікантні фото – деталі курйозу
26 серпня, 11:59
Центр розташований на висоті 2028 м над рівнем моря
На горі Піп Іван відкрили міжнародний науковий центр: що досліджуватимуть
29 серпня, 07:45
Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
1 вересня, 14:29
У МОН обговорюють оновлення формату НМТ-2027
НМТ-2027 можуть оновити: Міносвіти розкрило перші деталі
2 вересня, 09:05
Школи з невеликих населених пунктів увійшли до рейтингу найкращих за результатами НМТ
Десять сільських шкіл увійшли до топ-200 рейтингу за результатами НМТ
7 вересня, 12:06
Презентація проєкту «Молодь обирає Україну»
Освіта, робота, самореалізація – допомога для молоді з окупованих територій: деталі проєкту
5 вересня, 17:39
Напад може бути пов'язаний зі смертю дружини затриманого після лікування у цьому медичному центрі
Чоловік міг мститися за смерть дружини: прокуратура розповіла деталі спроби вбивства директора клініки
8 вересня, 18:43
На Рівненщині відбувся молодіжний форум «Україна 2036. Архітектори майбутнього»
На Рівненщині відбувся молодіжний форум «Україна 2036. Архітектори майбутнього»
10 вересня, 12:52

Кримінал

Україна запровадила кримінальну відповідальність за роботу шахрайських колцентрів
Україна запровадила кримінальну відповідальність за роботу шахрайських колцентрів
Робота в ресторанах і закриті вечірки: що розслідує поліція в університетах Поплавського
Робота в ресторанах і закриті вечірки: що розслідує поліція в університетах Поплавського
Хабар за спорядження для армії: СБУ викрила схему військового посадовця на €10 тис.
Хабар за спорядження для армії: СБУ викрила схему військового посадовця на €10 тис.
Рада ухвалила закон про боротьбу з колцентрами
Рада ухвалила закон про боротьбу з колцентрами
Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн
Справа «Карфаген»: Музу Івахненко залишили під вартою із заставою 20 млн грн
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 вересня 2026
127K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
90K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
60K
Івахненко пояснила звідки в неї дорогі прикраси, які засвітилися в операції «Карфаген»

Новини

В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
Вчора, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua