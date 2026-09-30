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Стало відомо, хто посадив літак Flydubai після нападу на капітана

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стало відомо, хто посадив літак Flydubai після нападу на капітана
Українець та росіянин посадили літак Flydubai після нападу на капітана
фото: pixabay

На борту випадково перебували двоє пілотів у цивільному, яким довелося втрутитися у критичний момент

Нові подробиці інциденту на борту літака Flydubai свідчать, що безпечно посадити повітряне судно після нападу другого пілота на капітана допомогли двоє пасажирів. Ними виявилися пілоти з України та Росії, які того дня не перебували при виконанні службових обов'язків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ізраїльське видання Israel Hayom.

За даними журналістів, громадянин України та росіянин летіли як звичайні пасажири та були одягнені в цивільний одяг. Обидва виявилися пілотами, тому після надзвичайної ситуації в кабіні змогли оперативно втрутитися.

Другий пілот літака, за наявною інформацією, напав на капітана. Після цього українець та росіянин допомогли взяти ситуацію під контроль та безпечно посадити повітряне судно.

Israel Hayom зазначає, що саме дії двох пілотів-пасажирів відіграли ключову роль у подоланні загрози та запобіганні можливій трагедії.

Під час самого інциденту люди на борту не розуміли, що відбувається в кабіні. За словами пасажирів, звідти було чути крики. Деякі очевидці також повідомляли про фізичну сутичку між членами екіпажу. Ситуація спричинила паніку серед пасажирів, частина з яких почала молитися.

Водночас ізраїльська влада згодом заявила, що подія не була захопленням літака. За попередніми даними, причиною надзвичайної ситуації став конфлікт між двома пілотами. Ізраїльські винищувачі піднімалися в повітря через побоювання щодо безпеки пасажирського борту.

Окремо правоохоронці розглядають версію, що один із пілотів міг намагатися скоїти самогубство. Також перевіряється можливий терористичний мотив. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, підозрюваного допитують.

Раніше у медіа з'явилася інформація, що учасниками конфлікту могли бути громадяни України та Росії. Нові дані ізраїльських журналістів цю версію не підтверджують.

Авіакомпанія Flydubai підтвердила, що на борту рейсу стався інцидент, однак подробиць щодо причин конфлікту не розкрила. Розслідування обставин події триває.

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Теги: Ізраїль кримінал літак

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