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Україна запровадила кримінальну відповідальність за роботу шахрайських колцентрів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна запровадила кримінальну відповідальність за роботу шахрайських колцентрів
Окремо закон встановлює відповідальність для людей, які не входять до шахрайської організаці
фото: Національная поліція

Документ запроваджує окрему відповідальність за створення, керівництво та участь у таких організованих групах

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність за діяльність шахрайських колцентрів. Про це йдеться у картці закону, розміщеної на сайті парламенту, повідомляє «Главком».

Йдеться про закон №10190, який Верховна Рада ухвалила 16 вересня 313 голосами. Документ доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 190-1 «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона стосується незаконного збирання, зберігання, обробки та використання персональних або банківських даних для заволодіння чужим майном через обман із використанням електронних комунікацій.

Україна запровадила кримінальну відповідальність за роботу шахрайських колцентрів фото 1
скриншот картки документу

Йдеться, зокрема, про паспортні та інші персональні дані, інформацію, що містить банківську таємницю, реквізити платіжних карток, коди авторизації та іншу облікову інформацію.

За створення, керівництво або участь в електронно-комунікаційній шахрайській організації передбачене покарання у вигляді 7–12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За створення об'єднання кількох таких шахрайських груп покарання становитиме 10–15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Окремо закон встановлює відповідальність для людей, які не входять до шахрайської організації, але свідомо допомагають їй працювати. За надання засобів, інформації, послуг чи інше сприяння передбачено 3–5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Якщо такі дії вчинені в умовах воєнного стану, покарання становитиме 5–10 років ув’язнення, у визначених законом випадках – із конфіскацією майна.

Водночас учасники шахрайських груп, які не були організаторами чи керівниками, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Для цього вони мають добровільно повідомити правоохоронців про діяльність колцентру до повідомлення про підозру та активно сприяти розкриттю злочину.

Варто нагадати, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10190 про встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів.

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Теги: кримінал закон Володимир Зеленський Україна

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Кримінал

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