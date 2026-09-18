Премʼєра кримінальної драми «Мобленд» з Томом Гарді: дата виходу та подробиці сюжету (фото)

Родини Гарріганів і Стівенсонів продовжать змагання за владу у кримінальному світі

Том Гарді зіграв головного героя серіалу «Мобленд»

Сьогодні, 18 вересня, виходить другий сезон кримінальної драми «Мобленд». Клани Гарріганів і Стівенсонів повернуться до протистояння одне з одним. Як боротьба за владу вплине на родини та з чим зіштовхнуться герої, читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні премʼєри вересня 2026 року.

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Чого чекати у новому сезоні серіалу «Мобленд»

Дата виходу: 18 вересня

18 вересня Платформа: Paramount+

Paramount+ Жанр: кримінальна драма, трилер

кримінальна драма, трилер У ролях: Том Гарді, Пірс Броснан, Гелен Міррен, Педді Консідайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер, Енсон Бун, Мандіп Діллон, Джасмін Джобсон, Джонні Флінн, Офелія Ловібонд, Джанет Мактір, Тобі Джонс

Серіал «Мобленд» розповідає про історію протистояння двох родин із Лондону, Гарріганів та Стівенсонів, які відомі своїм кримінальним бізнесом. Перший сезон серіалу приведе сімʼї до внутрішніх конфліктів, що поставить під загрозу їхню єдність.

фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Одним із головних героїв історії є Гаррі Да Соуза, якого зіграв популярний актор Том Гарді. Він працює на родину Гарріганів та вирішує проблеми клану. У другому сезоні йому доведеться рятувати Гарріганів від розколу, адже у клані почнеться внутрішній конфлікт. Ці події зроблять сімʼю вразливою перед конкурентами у небезпечному бізнесі.

«Мобленд»

Другий сезон матиме десять серій. Перший епізод вийде 18 вересня, нові серії виходитимуть щопʼятниці. Фінальна, десята серія запланована на 20 листопада.

Подробиці серіалу «Мобленд»

фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Премʼєра «Мобленду» відбулася 30 березня 2025 року. Перший сезон мав десять серій. Спочатку проєкт планували як спіноф кримінального серіалу «Рей Донован», однак під час роботи над ним концепцію змінили, і в результаті «Мобленд» став окремою історією.

Серед команди творців серіалу сценарист Джез Баттерворт та Гай Річі, який є виконавчим продюсером. Саме він працював над першим сезоном «Мобленд».

Головні актори серіалу «Мобленд»

Том Гарді

фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Головну роль Гаррі Да Соуза у «Мобленді» виконує британський актор Том Гарді. Його герой є досвідченим «рішалою» родини Гарріганів, який займається найнебезпечнішими справами клану та опиняється в центрі протистояння двох кримінальних родин. Актор є зіркою фільму «Веном» та серіалу «Гострі картузи».

Пірс Броснан

Пірс Броснан грає Конрада Гаррігана фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Ірландський актор Пірс Броснан грає Конрада Гаррігана, одного з лідерів кримінальної родини. Його персонаж разом із Мейв Гарріган намагається зберегти контроль над кланом, який опинився під загрозою внутрішнього конфлікту. Пірс Броснан відомий роллю Джеймса Бонда у фільмах «Золоте око», «Завтра не помре ніколи», «І цілого світу замало» та «Помри, але не зараз».

Гелен Міррен

фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Гелен Міррен виконує роль Мейв Гарріган, впливової представниці родини. Акторка відома ролями у фільмах «Королева» та «Госфорд-парк».

Педді Консідайн

фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Британський актор Педді Консідайн грає Кевіна Гаррігана, представника кримінальної родини, навколо якої розгортаються основні події серіалу. Актор відомий ролями у фільмах «В Америці», «Тиранозавр» та серіалі «Дім Дракона».

Мендіп Діллон

фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Британська акторка Мендіп Діллон грає роль Серафіни Гарріган у серіалі «Мобленд». Відома за ролями в серіалах «Після життя» та «CSI: Вегас».

Тобі Джонс

фото: скриншот Paramount Plus /YouTube

Англійський актор Тобі Джонс відомий за ролями у фільмах «Містер Бертон», «Погана слава», драмах The Secret Agent, Marvellous та інших стрічках.

Нагадаємо, 17 вересня на Netflix відбулася премʼєра серіалу «Монстр: Історія Ліззі Борден». Серіал розкриває подробиці одного з найгучніших злочинів у США. «Монстр: Історія Ліззі Борден» – це четвертий сезон антології «Монстр», створеної сценаристами Раяном Мерфі та Ієном Бреннаном.