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Президент Чехії зустрівся з українкою, яку цькували чеські однокласники (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент Чехії зустрівся з українкою, яку цькували чеські однокласники (фото, відео)
Петр Павел підтримав українку, яку булили чеські однокласники
фото: Twitter / Petr Pavel

Однокласники плюнули Поліні в обличчя через її неприязне ставлення до Росії – країни, що змусила дівчинку покинути домівку

Президент Чехії Петр Павел зустрівся з українською дівчинкою Поліною, яка постраждала від булінгу у чеській школі. Про це він написав у своєму Twitter.

Кілька днів тому під час екскурсії двоє чехів-однокласників ображали Поліну словами «Росія найкраща». Коли дівчинка сказала у відповідь, що «Росія – лайно», один із хлопців плюнув їй в обличчя. Відео інциденту поширилося мережею.

«Я засуджую знущання, приниження та насильство в школах загалом. А у випадку з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну і друзів, і якій ми запропонували притулок, це особливо ганебно», – написав Павел.

Як відомо, на ситуацію відреагували в міністерствах освіти і внутрішніх справ Чехії. Урешті-решт, і школа, і батьки хлопців попросили в Поліни вибачення.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала визнав дефіцит бюджету в країні, зокрема через допомогу українським біженцям.

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Теги: школа Петр Павел Чехія українка

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