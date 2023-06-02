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ЗНО в майбутньому може проводитись у комп’ютерному форматі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗНО в майбутньому може проводитись у комп’ютерному форматі
На ЗНО замість ручок та папірців можуть бути клавіатура й мишка
фото з відкритих джерел

Успіх національного мультипредметного тесту спонукає залишити паперовий формат ЗНО в минулому

Останні два роки національний мультипредметний тест, який відбувався в комп’ютерному форматі, проходив у рази краще паперового варіанту. Саме тому в майбутньому освітяни хочуть перевести випускні тести в комп’ютерний формат. Про це в ефірі національного телемарафону заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

«Ми плануємо створювати передумови для проведення комп'ютерного зовнішнього незалежного оцінювання з використанням усіх здобутків НМТ цього і минулого року», – заявила Вакуленко.

За її словами, те, що останніми роками національний мультипредметний тест відбувається в комп'ютерному, а не паперовому форматі, є позитивним моментом.

Окрім цього, Вакуленко розповіла і про негативні сторони НМТ. Директор зазначила, що тест дуже короткий для ґрунтовного оцінювання знань, а також на вибір дається обмежена кількість предметів, які можна скласти.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення ЗНО замінили мультипредметним тестом. Він має меншу кількість питань, та вони простіші. У цьому році школярі також складатимуть НМТ замість ЗНО. Зазначимо, що основна сесія НМТ відбудеться з 5 по 23 червня у містах України та у спеціальних екзаменаційних центрах за кордоном. Учасникам тестування буде необхідно за 180 хвилин дати відповіді на запитання комп'ютерного тесту з трьох предметів. Результати будуть доступні також в особистих кабінетах до 28 червня.

Читайте також: Де за кордоном можна здати мультитест: перелік місць розширено
Теги: Міністерство освіти і науки освіта школа

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