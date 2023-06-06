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Чехія взялась за ремонт українських танків Т-64

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія взялась за ремонт українських танків Т-64
Чехія ремонтуватиме танки Т-64 спільно з «Укроборонпромом»
фото з відкритих джерел

Ремонт танків відбуватиметься на території Чехії, після чого техніка повертатиметься до України

Чеське підприємство VOP CZ спільно з «Укроборонпромом» домовилися про ремонт українських танків Т-64. Про це повідомили у прес-службі міністерства оборони Чехії у вівторок, 6 червня. Ремонтом займатиметься чеське Новоїчинське військово-ремонтне підприємство.  Перші роботи почнуться незабаром, анонсували у Міноборони. 
 
«Контракт на ремонт та модернізацію танків Т-64 української армії було укладено державним підприємством на основі меморандуму між державним підприємством VOP CZ та українським державним концерном «Укроборонпром» від лютого цього року», – повідомили у прес-службі чеського Міноборони. Точну кількість танків, яку ремонтуватимуть чехи країни не називають.

«Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в боротьбі з російським агресором. Ми надаємо непотрібну військову техніку, ми навчаємо українських військових, а тепер допомагаємо з ремонтом української техніки. Ми пропонуємо свої знання та навички для навчання та ремонту, а також отримуємо безцінний бойовий досвід від українців», – сказала міністр оборони Яна Чернохова.

«Для VOP CZ це чудова можливість відремонтувати техніку, яка потім йде прямо на передову», – говорить директор компанії Марек Шпок. Він додав, що останніми тижнями працівники його компанії відвідали підприємства«Укроборонпрому» в Україні для налагодження взаємної співпраці.

Ремонт невизначеної кількості Т-64 планують завершити до кінця 2023 року. Техніка яку відправлять до Чехії, простояла на зберіганні десятки років і потребує повного демонтажу, заміни багатьох запчастин та повного відновлення боєздатності.

 «Загалом модернізація відбуватиметься під технічним контролем фахівців української сторони, за її безпосередньої участі. Танки будуть оснащені засобами оптичної системи спостереження, кращим зв’язком і так далі», – пояснює Шпок, додаючи, що все відбуватиметься в умовах посилених заходів безпеки.

Проект є одним із перших конкретних результатів співпраці після створення так званого оборонного кластеру, який має підтримувати створення нових чесько-українських спільних підприємств з метою збільшення виробництва військової техніки для потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, ЗСУ вже отримали від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронетехніки та багато боєприпасів. І незабаром Україна отримає від Чехії два зенітно-ракетні комплекси «Куб» і необхідні для цього ракети. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел. Павел зазначив, що зараз у стадії постачання знаходяться два ЗРК «Кук» із відносно великою кількістю ракет, які Україна може одразу використати, оскільки має навчені для такого типу техніки бійці.

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Теги: міністр Міноборони Чехія ремонт навчання Україна Укроборонпром президент Петр Павел

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