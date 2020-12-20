Щеплення було зроблене у медичному центрі «Адаса Ейн-Керем» в Єрусалимі

У неділю, 20 грудня, президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався від Covid-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Побоювання законні, але пам'ятайте, що вакцини в Ізраїлі пройшли ретельну обробку, строгі перевірки і були схвалені США», – написав він.

Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу

Рівлін також закликав громадян Ізраїлю послідувати його прикладу і пройти вакцинацію.

«Коли ви йдете вакцинуватися, ви піклуєтеся не тільки про своє здоров'я, але й про здоров'я оточуючих. Ви також будете допомагати всім повернутися до нормального життя. Ви допоможете економіці перезавантажитися і зменшите навантаження на наші медичні бригади», – додав він.

Нагадаємо, що Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі.