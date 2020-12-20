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    У світі

    Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу

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    РІвлін публічно вакцинувався - Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу
    РІвлін публічно вакцинувався
    Фото: Twitter

    Щеплення було зроблене у медичному центрі «Адаса Ейн-Керем» в Єрусалимі

    У неділю, 20 грудня, президент Ізраїлю Реувен Рівлін вакцинувався від Covid-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «Побоювання законні, але пам'ятайте, що вакцини в Ізраїлі пройшли ретельну обробку, строгі перевірки і були схвалені США», – написав він.

    Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу
    Президент Ізраїлю вакцинувався від коронавірусу

    Рівлін також закликав громадян Ізраїлю послідувати його прикладу і пройти вакцинацію.

    «Коли ви йдете вакцинуватися, ви піклуєтеся не тільки про своє здоров'я, але й про здоров'я оточуючих. Ви також будете допомагати всім повернутися до нормального життя. Ви допоможете економіці перезавантажитися і зменшите навантаження на наші медичні бригади», – додав він.

    Нагадаємо, що Нетаньягу вакцинувався від Covid-19 в прямому ефірі.

    Теги: США Twitter президент щеплення Реувен Рівлін
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