Віце-президент США публічно вакцинувався від коронавірусу – відео

Майк Пенс: Сподіваюсь, що мій крок буде прикладом для американців і додасть їм впевненості

Майкл Пенс отримав щеплення вакциною Pfizer/BioNTech

Віце-президент США Майк Пенс в прямому ефірі вакцинувався від коронавірусу. Про це повідомляє ABC.

Разом з Пенсом вакцинувалися також його дружина Карен і головний хірург США Джером Адамс. Всі вони отримали вакцину компаній Pfizer/BioNTech.

«Сподіваюсь, що сьогоднішній мій крок буде прикладом для американців і додасть їм впевненості», – зауважив Пенс.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення, але готовий зробити це у відповідний час. Трамп восени вже перехворів на коронавірус.

18 грудня у США схвалили використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,5%. Очікується, що ця вакцина не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.