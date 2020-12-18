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    Віце-президент США публічно вакцинувався від коронавірусу – відео

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    Майк Пенс:&nbsp;Сподіваюсь, що мій крок буде прикладом для американців і додасть їм впевненості - Віце-президент США публічно вакцинувався від коронавірусу – відео
    Майк Пенс: Сподіваюсь, що мій крок буде прикладом для американців і додасть їм впевненості
    Скріншот відео: NBC/Twitter

    Майкл Пенс отримав щеплення вакциною Pfizer/BioNTech

    Віце-президент США Майк Пенс в прямому ефірі вакцинувався від коронавірусу. Про це повідомляє ABC.

    Разом з Пенсом вакцинувалися також його дружина Карен і головний хірург США Джером Адамс. Всі вони отримали вакцину компаній Pfizer/BioNTech.  

    «Сподіваюсь, що сьогоднішній мій крок буде прикладом для американців і додасть їм впевненості», – зауважив Пенс.

    Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення, але готовий зробити це у відповідний час. Трамп восени вже перехворів на коронавірус. 

    18 грудня у США схвалили використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna. 

    14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Ефективність вакцини від компанії Moderna становить 94,5%. Очікується, що ця вакцина не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: США Майк Пенс вакцинація коронавірус
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