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    У світі

    Президент Чилі сам себе оштрафував за порушення карантину

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    Себастьян Піньєра - Президент Чилі сам себе оштрафував за порушення карантину
    Себастьян Піньєра
    Фото з відкритих джерел

    Себастьян Піньєра необачно з’явився без маски на пляжі

    За перебування без маски на пляжі президент Чилі Себастьян Піньєра заплатить штраф в розмірі в розмірі близько 3,5 тис. Про це повідомляє у Twitter міністерство охорони здоров’я регіону Вальпараїсо.

    «Регіональне підрозділ МОЗ Вальпараїсо інформує, що прийняло рішення щодо президента країни Себастьяна Піньєри, який представив скаргу на самого себе за невикористання маски в публічному просторі в суботу, 5 грудня. Рішення передбачає виплату штрафу, в 2 млн 551 тис 450 песо (близько 3,5 тис доларів)», - йдеться в повідомленні відомства.

    На початку грудня в соцмережах поширилася фотографія, на якій президент стояв поруч з жінкою, яка попросила про спільне фото. На світлині вони стояли впритул і без масок. Згідно обмежувальних заходів в Чилі, на пляжі можна перебувати без маски, лише якщо дотримується соціальна дистанція два метри.

    Президент сам повідомив медичній установі, що порушив правила.

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    Теги: пляжі штраф президент Чилі
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