Президент Чилі сам себе оштрафував за порушення карантину

Себастьян Піньєра необачно з’явився без маски на пляжі

За перебування без маски на пляжі президент Чилі Себастьян Піньєра заплатить штраф в розмірі в розмірі близько 3,5 тис. Про це повідомляє у Twitter міністерство охорони здоров’я регіону Вальпараїсо.

«Регіональне підрозділ МОЗ Вальпараїсо інформує, що прийняло рішення щодо президента країни Себастьяна Піньєри, який представив скаргу на самого себе за невикористання маски в публічному просторі в суботу, 5 грудня. Рішення передбачає виплату штрафу, в 2 млн 551 тис 450 песо (близько 3,5 тис доларів)», - йдеться в повідомленні відомства.

На початку грудня в соцмережах поширилася фотографія, на якій президент стояв поруч з жінкою, яка попросила про спільне фото. На світлині вони стояли впритул і без масок. Згідно обмежувальних заходів в Чилі, на пляжі можна перебувати без маски, лише якщо дотримується соціальна дистанція два метри.

Президент сам повідомив медичній установі, що порушив правила.