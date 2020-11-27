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    У світі

    МЗС: Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах

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    <span>Франція не визнає самопроголошену республіку Нагірний Карабах</span> - МЗС: Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах
    Франція не визнає самопроголошену республіку Нагірний Карабах

    Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни

    Франція не буде визнавати самопроголошену республіку Нагірний Карабах.

    Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

    Зазначається, що резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.

    У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батиста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, щодо позиції французького уряду стосовно Нагірного Карабаху: «Франція не визнає самопроголошену республіку».

    «Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все, що від неї залежить, для стабілізації ситуації на Південному Кавказі», – заявили у відомстві.

    Як відомо, Сенат Франції підтримав резолюцію про визнання Нагірного Карабаху.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями»

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    Теги: МЗС Франція політика Нагірний Карабах парламент
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