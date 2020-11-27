МЗС: Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах

Резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни

Франція не буде визнавати самопроголошену республіку Нагірний Карабах.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

Зазначається, що резолюція французького парламенту буде відхилена урядом країни.

У МЗС нагадали слова державного секретаря Жана-Батиста Лемуана, які він сказав перед голосуванням за резолюцію в Сенаті, щодо позиції французького уряду стосовно Нагірного Карабаху: «Франція не визнає самопроголошену республіку».

«Франція залишається рішучою в питанні врегулювання конфлікту. Франція і надалі робитиме все, що від неї залежить, для стабілізації ситуації на Південному Кавказі», – заявили у відомстві.

Як відомо, Сенат Франції підтримав резолюцію про визнання Нагірного Карабаху.

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями».