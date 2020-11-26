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    У світі

    Парламент Вірменії відмовився скасовувати воєнний стан в країні

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    <p>Скасування воєнного стану у країні після мирної угоди з Азербайджаном підтримали лише&nbsp;36 депутатів</p> - Парламент Вірменії відмовився скасовувати воєнний стан в країні

    Скасування воєнного стану у країні після мирної угоди з Азербайджаном підтримали лише 36 депутатів

    Міністерство оборони попросило парламент не скасовувати воєнний стан

    У четвер, 26 листопада, парламент Вірменії 56 голосами проти відмовився скасувати воєнний стан.

    Про це повідомляє newsarmenia.

    Зазначається, що скасування воєнного стану у країні після мирної угоди з Азербайджаном підтримали 36 депутатів, а проти цього рішення виступили 56 парламентарів.

    Водночас, зазначається, що в міноборони країни також виступили проти скасування воєнного стану.

    Міністерство оборони попросило парламент не скасовувати воєнний стан, поки не будуть ухвалені додаткові урегулювання, які могли б запобігти загостренню ситуації всередині Вірменії.

    Нагадаємо, воєнний стан у Вірменії було введено 27 вересня після початку бойових дій в Нагірному Карабасі.

    До слова, Сенат Франції підтримав резолюцію про визнання Нагірного Карабаху.

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями»

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    Теги: політика Азербайджан Вірменія воєнний стан Нагірний Карабах парламент
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