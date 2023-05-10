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Пригожин в істериці розповів про «геноцид» армії РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пригожин в істериці розповів про «геноцид» армії РФ (відео)
Пригожин розповідає, що десятки «вагнерівців» гинуть щодня від рук ЗСУ
фото скріншот відео

Терорист Пригожин: «Просто, знищення російського народу, ніщо інше, як геноцид»,

Очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин записав гнівне відео щодо мізерного забезпечення російських підрозділів на українському Донбасі та назвав бойову ситуацію на східному напрямку геноцидом «русского народа и армии». Про це Пригожин розповів після відвідин одного з окупаційних підрозділів. Відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

У відео терорист Пригожин розповідає, що десятки «вагнерівців» гинуть щодня від рук ЗСУ тому, що російська влада не дає їм снарядів і водночас сварить мотострілкову бригаду імені Олександра Невського, що вони солдатам водонепроникну плівку навіть не видають. Окупанти змушені воювати у мокрих окопах без захисних костюмів.

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«Зброї немає, батарейок немає, приборів немає .. як в 41-му році. Визначаємо на своїх позиціях вистрілом. Вистріл є, значить усі живі… Просто, знищення російського народу, ніщо інше, як геноцид»,– звернувся розгнівано Пригожин до влади РФ.

Як повідомлялося, українські захисники розгромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям». Українські воїни знищили під Бахмутом 6 та 8 роти 72-ї бригади ВС РФ. Також 3-й штурмовий загін «Вагнера», рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат. Наразі звільнено 7.8км² української території.

Як повідомлялося, «Вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових.  Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм, і аби його втримати загинули 500 «вагнерівців». 

Теги: окупанти геноцид журналіст влада ПВК Вагнера Юрій Бутусов відео Бахмут

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