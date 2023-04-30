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Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Противник завдав 15 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Триває чотириста тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 30 квітня.

Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав 2 ракетних ударів по містах Краматорськ та Костянтинівка. Також, протягом доби, завдав 15 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більше 20 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи збройних сил РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах Російської Федерації. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Красний Хутір Чернігівської області та Середина-Буда Сумської області, пошкоджено приватні будинки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Миколаївка, Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Дружба, Бачівськ  Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Лошакове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, Колодязі, Верхньокам’янське, Cпірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Водяне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива Донецької області.

До Луганська лікувати поранених окупантів прибули хірурги з Московської області

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Кізомис Херсонської області.

Місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. Для лікування та реабілітації російських військових до міста нещодавно із московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги. Офіційна мета приїзду – обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська.

Останнім часом безповоротні втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день. Щоб запобігти можливим проявам невдоволення серед населення, ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до 6 осіб. Крім того, у цьому контексті, так зване «МДБ» наполягає саме на кремації загиблих на противагу похованню.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій

Крім того, у Російській Федерації помітили голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Начальник української розвідки з'явився на вулицях Москви, щоправда, лише на листівках.

Також на річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США.

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Теги: Білорусь Лиман Бахмут ворог втрати населення озброєння місто Telegram Херсон Авдіївка Миколаїв Костянтинівка Вугледар

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