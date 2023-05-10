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Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджалу»: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Півфінал Євробачення, заява Пентагону про збиття російського «Кинджалу»: головне за ніч
США та партнери продовжуватимуть нарощувати засоби ППО та боєприпаси
фото з відкритих джерел

9 травня, у Ліверпулі відбувся перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який почався о 22:00 за київським часом

Змагатися за путівки до пісенного гранд-фіналу вийшли представники 15 країн, однак український гурт Tvorchi не виступали. Пентагон офіційно підтвердив, що українці збили ворожу ракету з системи Patriot. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

У першому півфіналі «Євробачення-2023» взяли участь 15 країн: Норвегія, Мальта, Сербія, Латвія, Португалія, Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Азербайджан, Чехія, Нідерланди, Фінляндія.

Фронтвумен гурту The Hardkiss та ведуча шоу від України Юлія Саніна відкрила перший півфінал «Євробачення-2023» фрагментом пісні «Маяк», її виступ символізує «обʼєднання музикою» двох країн.

Перший півфінал Євробачення: хто переміг (список)

У фінал пройшли представники 10 країн.

  • Норвегія – Алессандра – Queen of Kings
  • Сербія – Luke Black – «Само ми се спава»
  • Португалія – Mimicat – Ai coração
  • Хорватія – Let 3 – Mama šč!
  • Швейцарія – Ремо Форрер – Watergun
  • Ізраїль – Ноа Кірел – Unicorn
  • Молдова – Паша Парфеній – Soarele și luna
  • Швеція – Loreen – Tattoo
  • Чехія – Vesna – My Sister's Crown
  • Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

Пентагон офіційно підтвердив, що українці збили ворожу ракету з системи Patriot

США та партнери продовжуватимуть нарощувати засоби ППО та боєприпаси, «щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та захистити своїх громадян від Росії» У Міноборони США офіційно підтвердили, що українські військові збили російську ракету за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Війська Пригожина справді покинули Бахмут й втратили 500 вояк – ЗСУ

«Вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових. Втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади підтвердила у Telegram третя окрема штурмова бригада ЗСУ.

До того ж лише за дві доби атакувальних дій на південно-західних околицях Бахмута штурмовики у складі тактичної групи «Азов» знищили 64 окупантів, ще 87 – «на пів шляху до попередньо згаданих, ліквідація триває, дані уточнюються». Серед них є і так звані вагнерівці. Також наразі бригада має полонених росіян. 

Крім того військові відзначили, що «окремої уваги заслуговує» і знищена російська техніка. Йдеться про декілька складів з боєкомплектом російських окупантів, міномети та «не один» БМП.

Україна має необхідні ресурси, щоб повернути контроль над територіями – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має ресурси для повернення територій, захоплених Росією за час повномасштабної війни.

Таке звернення прозвучало в той же день, коли США оголосили про надання  Україні додаткової допомоги в розмірі 1,2 мільярда доларів, призначених для посилення протиповітряної оборони та підтримки постачання боєприпасів.

Президент Чехії заявив про підтримку створення трибуналу для Росії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримує створення трибуналу для засудження злочинів Росії в Україні. 
«Розслідування цих злочинів є важливим, тому я однозначно підтримую створення трибуналу. Це ключовий крок на шляху не лише до миру, а насамперед до справедливості», – заявив Павел.

Далекобійні ракети для України: чи змінилися плани США

США продовжуватимуть постачати в Україну засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку.

Білий дім не планує наслідувати приклад Великої Британії та відправляти ракети далекого радіусу дії в Україну.

Нагадаємо, триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

 

 

Теги: Петр Павел Євробачення Міноборони військові розслідування Україна боєприпаси Telegram Пентагон Ентоні Блінкен Бахмут окупанти

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