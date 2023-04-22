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У російському Бєлгороді знову гучна «бавовна» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському Бєлгороді знову гучна «бавовна» (відео)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська влада наразі не коментувала інцидент

Сьогодні 22 квітня в російському місті Бєлгород прогриміли звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначимо, що «бавовна» в Бєлгороді сталася в той же час, що і ворожий обстріл Харкова із зенітних ракетних комплексів С-300.

Однак окупанти стверджують, ніби в місті спрацювала система протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, ввечері 20 квітня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Пізніше Міноборони РФ визнало, що російська авіація нібито випадково скинула на Бєлгород бомбу. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Як повідомлялося, на вулиці Шаландіна в Бєлгороді після інциденту 20 квітня знайшли нерозірвану авіабомбу

Теги: вибух окупанти відео Бєлгород росія

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