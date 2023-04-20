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Єнс Столтенберг у Києві, СБУ арештувала активи олігарха Новинського. Головне за 20 квітня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Єнс Столтенберг у Києві, СБУ арештувала активи олігарха Новинського. Головне за 20 квітня
скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, який вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ

Зеленский зустрівся із Столтенбергом, чим володіє олігарх Коломойський,Гутцайт зібрався стати королем всього українського спорту, СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського, Чехія ухвалила рішення щодо імпорту сільгосппродукції з України. Ці та інші події 20 квітня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Нова глава у відносинах НАТО з Україною: Зеленский зустрівся із Столтенбергом 

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.Про це глава держави повідомив у Facebook. «Цей візит – перший за час повномасштабної війни – ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною – главу амбітних рішень», – зазначив президент.

Танки, охоронці та дощ: як Столтенберг центром Києва гуляв 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який сьогодні, 20 квітня, прибув в Україну з неанонсованим візитом, прогулявся центром столиці. Дощова погода не стала на заваді. Зокрема генсек НАТО пройшовся від Михайлівської площі вздовж парку до Софіївської площі, роздивився спалені російські танки, які виставленні в центрі Києва. Пізніше стало відомо,що Столтенберг в ході неанонсованого візиту в Україну відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів. 

Замок 15 століття та апартаменти в центрі Парижа: чим володіє олігарх Коломойський

На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Також Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями і земельними наділами поруч із ним. Про раніше невідомі об’єкти власності родини українського олігарха повідомляють журналісти «Схем». 

Михайло Гераскевич: Гутцайт зібрався стати королем всього українського спорту

Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Це рішення анонсувалося, але врешті-решт стало болючим ударом для вітчизняних спортсменів та тренерів. Вони сподівалися, що влада таки знайде раціональніше рішення, а не вирішуватиме проблему допуску учасників від ворожих країн на міжнародні змагання за рахунок своїх спортсменів.

СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ «Укртрансгаз» та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Про це повідомляє пресслужб СБУ.

Голова Слов'янська Вадим Лях: Треба не чекати на контрнаступ, а їхати з міста

Поки основна увага на фронті прикута до новин з Бахмута, який російські окупанти намагаються взяти вже котрий місяць, інші прифронтові міста також страждають від регулярних обстрілів. Одна з останніх трагедій була спровокована атакою росіян 14 квітня на Слов’янськ – внаслідок удару вісьмома ракетами С-300 у місті загинуло 15 людей, 24 були поранені. Найбільше постраждала п’ятиповерхівка у провулку Парковий – загинуло 10 її мешканців, серед яких дворічний хлопчик. «Навздогін» у ніч на 18 квітня росіяни обстріляли центр міста двома С-300 та двома «шахедами».

Офіційно: Чехія ухвалила рішення щодо імпорту сільгосппродукції з України

Перевірки чеськими контролюючими органами зерна, м'яса та яєць з України не виявили порушень, тому Чехія не має підстав для заборони імпорту сільгосппродуктів з України, повідомив міністр сільського господарства країни Зденек Некула. Про це пишуть Ceske Noviny.

Нагадаємо, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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