Трамп пояснив, що робив у бункері під час протестів біля Білого дому



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30 травня перед Білим домом відбулися сутички протестувальників з співробітниками Секретної служби США

Трамп заявив, що Секретна служба не бачила необхідності переміщати його в підземний бункер

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про те, що він ховався в підземному бункері під час протестів біля Білого дому у Вашингтоні. За його словами, він проводив інспекцію притулку.

Про це повідомляє Fox News Radio.

За словами Трампа, протести під Білим домом, почалися вночі, а він перебував у бункері вдень.

«Це були фальшиві повідомлення. Я спустився туди вдень, і я перебував там протягом крихітного періоду часу. І це було більшою мірою для перевірки. Я спускався два або три рази, все для огляду», - сказав Трамп.

Президент США уточнив, що Секретна служба не бачила необхідності переміщати його в підземний бункер під час вечірніх протестів.

Трамп також розповів, що задоволений ситуацією у Вашингтоні після введення в місто солдатів Національної гвардії, співробітників поліції і цілого ряду спецслужб. Він підкреслив, що такі дії необхідні в разі заворушень.

Нагадаємо, напередодні співробітники Білого дому отримали електронні листи, в яких їм рекомендували тимчасово не ходити на роботу через протести, які охопили США.

Як відомо, 30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

У неділю влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.