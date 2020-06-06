Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США



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Джо Байден набрав 1993 голоси при необхідній підтримці 1991 делегата

Офіційні кандидати від Демократичної і Республіканської партій США повинні бути висунуті на національних з'їздах у серпні

Колишній віцепрезидент США Джо Байден отримав достатню кількість голосів делегатів для висунення кандидатом в президенти від Демократичної партії.

Про це повідомляє радіостанція NPR.

Байден набрав 1993 голоси при необхідній підтримці 1991 делегата. Його найближчий суперник, сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс отримав 1042 голоси. Однак він ще в квітні відмовився від подальшої боротьби.

Офіційні кандидати від Демократичної і Республіканської партій США повинні бути висунуті на національних з'їздах, які пройдуть з 17 по 20 і з 24 по 27 серпня відповідно.

Нинішній глава держави Дональд Трамп є беззаперечним лідером серед республіканців.

Нагадаємо, згідно опитування Washington Post і ABC News, Джо Байден виявився популярнішим за свого опонента, чинного американського лідера Дональда Трампа.

До слова, кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віцепрезидент США Джо Байден висловив незгоду з рішенням Дональда Трампа вийти з Угоди щодо відкритого неба.

Як повідомлялося, 25 травня кандидат у президенти США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв’язку з пандемією Covid-19. Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня.