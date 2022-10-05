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Прикував себе ланцюгом. Росіянин влаштував протест проти війни

Надія Клочко
glavcom.ua
Прикував себе ланцюгом. Росіянин влаштував протест проти війни
Житель Владивостока закликав зупинити війну
скріншот із відео

Поліція затримала чоловіка, який влаштував акцію протесту у Владивостоці

У російському Владивостоці чоловік прикував себе ланцюгом до огорожі на дорозі і в гучномовець скандував «Зупиніть війну!» Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У руках у чоловіка також був антивоєнний плакат «Ні війні!» На місце приїхали поліцейські, вони забрали гучномовець, від'єднали ланцюг та затримали активіста.

Зазначимо, раніше репер із російського Краснодара Іван Петунін, відомий як Walkie, наклав на себе руки на знак протесту проти війни в Україні. Йому було 27 років.

Раніше українська розвідка повідомила, що російська поліція активізує підготовку нових підрозділів «особливого призначення», щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція

Найзапекліші протести проти мобілізації виникли у російському Дагестані. Учасники акцій протесту влаштовували бійки з поліцією та перекривали дороги. 

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

За даними ЗМІ, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули близько 700 тис. людей

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Теги: росія мобілізація протест війна

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