Росія готується придушувати протести проти мобілізації, – розвідка

У Бурятії були мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії

У Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому, власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

«У Бурятії наростає невдоволення повальною мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін були мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру борзя Забайкальського краю. З’ясувалось, що на пункті збору відсутні теплі речі тож мешканці Баргузіну були змушені збирати «гуманітарну допомогу» для мобілізованих односельчан», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом, робота військкоматів у РФ характеризується як «хаотична». Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців зс рф по контракту. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим, за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тисяч російських рублів.

«Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів «особливого призначення».

Нагадаємо, що у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.