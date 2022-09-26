Бійки з поліцією та перекриті вулиці: нові відео протестів у Дагестані

Дагестан продовжує спротив путінській мобілізації

Дагестанці продовжують протестують проти оголошення Кремлем часткової мобілізації для участі у війні проти України. Протестувальники вступають у сутички з поліцією, аби втихомирити учасників акцій протесту, поліцейським доводиться відкривати вогонь у повітря.

Як повідомляють Telegram-канали, які висвітлюють протести у Росії, наймасовіші та найзапекліші акції протесту тривають у дагестанських містах Махачкалі та Хасавюрті. Протестувальники б’ються з поліцією та гуртом визволяють людей, який намагаються затримувати силовики.

Також на протестах у Дагестані з’явилися так звані «тітушки» – чоловіки спортивної статури, які влаштовують провокації та б’ються з учасниками акцій.

Протестувальники також перекривають вулиці у Махачкалі.

Нагадаємо, удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення. Зокрема, у Новосибірську (Західний Сибір) росіяни починають збиратися на протестну ходу центральними вулицями міста.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.