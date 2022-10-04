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Проєкт «Хочу жити» працює. Мобілізований росіянин здався в український полон (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Проєкт «Хочу жити» працює. Мобілізований росіянин здався в український полон (відео)
Мобілізовані росіяни почали здаватися в полон
фото з відкритих джерел

Мобілізований росіянин здався у полон через п'ять днів після відправки в Україну

Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон силам оборони за допомогою проекту «Хочу жити». Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«26-річний росіянин Михайло Куликов з Орська був відправлений на фронт в Україну через п’ять днів після отримання повістки», – йдеться у повідомленні.

Російські загарбники активно телефонують на гарячу лінію проєкту «Хочу жити» з бажанням здатися у полон.  За останні кілька тижнів надійшло понад 2 тис. звернень від російських солдатів. Представник української розвідки Андрій Юсов зазначає, що сплеск звернень від росіян спостерігався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області та після оголошення мобілізації у Росії.

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.

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Теги: полон війна росіяни ЗСУ

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