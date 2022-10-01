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Російський репер покінчив із життям на знак протесту проти війни в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російський репер покінчив із життям на знак протесту проти війни в Україні
Реперу Walkie було 27 років
фото: скріншот с YouTube

Самогубство музикант назвав «способом висловити свій фінальний протест»

Репер із російського Краснодара Іван Петунін, відомий як Walkie, наклав на себе руки на знак протесту проти війни в Україні. Йому було 27 років. Про загибель музиканта повідомляє видання 93.ru.

Перед смертю Петунін опублікував у телеграм-каналі відеозвернення, в якому пояснив причини свого кроку.

Він зазначив, що у нього є відстрочка від мобілізації через хворобу. «Але мені здається, що найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на мобілізацію повну: у мене є дві руки, дві ноги і вказівний палець, щоб натискати на курок, а автомат вже якийсь мені видадуть. Я не маю права натискати на курок. Я не готовий брати в руки зброю і вбивати собі подібних», – сказав молодик.

Самогубство він назвав «способом висловити свій фінальний протест».

Як відомо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Військкомати в РФ встановили «тарифи» на відстрочку від мобілізації.

Після оголошення мобілізації російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Імміграційне агентство Монголії заявило, що видаватиме посвідку на проживання всім росіянам, які звернулися з відповідним запитом. За перший тиждень після початку мобілізації в Росії до Монголії в'їхали понад шість тисяч росіян. У цей же час приблизно 750 осіб продовжили термін свого перебування в країні і понад тисяча росіян отримали консультації з питань отримання посвідки на проживання та продовження терміну перебування в Монголії.

Читайте також: Путінська влада оголосила мобілізацію безстроковою
Теги: росія війна музика мобілізація

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