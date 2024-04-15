Призвано шість тисяч резервістів: у Білорусі почалася масштабна перевірка боєготовності

Моніторингові канали повідомляють, що зазначена перевірка є наймасштабнішою серед схожих заходів, проведених останніми роками.

У Білорусі проходить масштабна перевірка боєготовності армії, наразі призвано тисячі резервістів. Про це пише Telegram-канал «Беларусский гаюн».

За даними каналу, у військових силах Білорусі стартувала перевірка боєготовності. Нібито офіційно є відповіддю на навчання, що проводяться країнами НАТО. Як зазначається, у Білорусі з 11 березня відбувається перевірка боєготовності, – у відповідь на навчання країн НАТО Steadfast Defender 2024 і Dragon-24. У рамках маневрів білоруських військ задіяно кілька бригад; залучено щонайменше 6000 резервістів.

Моніторинговий канал повідомляє, що зазначена перевірка є наймасштабнішою серед схожих заходів, проведених останніми роками.

«Основними бригадами, які залучені до цієї перевірки, стали 19-та та 120-та. Для доукомплектування підрозділів проводився і масовий призов резервістів – загалом призвали щонайменше 6000 резервістів, з якими проводяться заняття з основних предметів бойової підготовки», – пише «Беларусский гаюн».

Також повідомляється, що впродовж березня 2024 року, у межах перевірки боєготовності, білоруські військові підрозділи розташовувалися щонайменше у 6-и локаціях, серед яких:

Поставський р-н;

Ошмянський р-н;

Полігон «Лепельський»;

Полігон «Доманове»;

Полігон «Осиповицький»;

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.