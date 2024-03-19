Як канадські військові навчають бійців ЗСУ в Польщі: фото

Тренування забезпечують воїнів навичками, які знадобляться їм у різних ситуаціях під час відбиття окупантів

Після початку повномасштабного російського вторгнення канадські інструктори покинули територію України – навчання відновили за кордоном

У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників навичкам сучасного бою. Про це повідомили на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х.

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«Реалістичні та ретельні тренування, проведені військовослужбовцями Збройних сил Канади, які перебувають у Польщі в рамках операції UNIFIER, забезпечують воїнів Збройних сил України навичками, які знадобляться їм у різних ситуаціях під час відбиття окупантів», – йдеться у дописі.

У межах операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували більш як 40 тис. українських військових фото: CAF with Ukraine

фото: CAF with Ukraine

Зауважимо, у межах операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували більш як 40 тис. українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення, канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Нагадаємо, НАТО проводить найбільші військові навчання в Європі з часів холодної війни. У масштабних маневрах, які триватимуть до 31 травня, беруть участь близько 90 тис. військовослужбовців з 32 країн. Навчання проходять переважно на рівнинній території Польщі та Норвегії, а також у Німеччині, країнах Балтії, Румунії, Фінляндії, Словаччини, Греції та Швеції.