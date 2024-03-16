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У Білорусі українка отримала дев’ять років колонії за «шпигунство»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Білорусі українка отримала дев’ять років колонії за «шпигунство»
Гомельський обласний суд приговорив українку Наталію Захаренко до дев'яти років колонії
фото з відкритих джерел

Суд над Наталією Захарченко проходив у закритому режимі

У Білорусі Гомельський обласний суд засудив українку Наталію Захаренко до дев’яти років позбавлення волі за «шпигунство». Про це вчора повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

Наразі невідомо, що саме стало приводом для звинувачення на адресу Захаренко, оскільки суд над нею проходив у закритому режимі. Крім тюремного терміну, суд ухвалив конфіскувати у Наталії мікроавтобус.

Разом із українкою судили її подругу, білоруску Ларису Крупу. За «неповідомлення про злочин» вона отримала штраф у розмірі 4 тисячі білоруських рублів.

За даними видання, Наталія Захарченко після початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно їздила з Чернігова до Мозиря (Білорусь) через Польщу. Вона перевозила речі, людей і свійських тварин. Її послугами користувалися білоруси й українці.

На початку липня 2023 року жінка вкотре поїхала до Білорусі та зникла. Пізніше з'ясувалося, що її затримали і вона перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, що в січні в колонії у білоруському Вітебську помер 50-річний політв'язень Вадим Храсько. У серпні 2023 року суд призначив йому три роки ув'язнення за кілька донатів, попри те, що чоловік мав серйозне захворювання. 

Теги: шпигун суд українка колонія Білорусь

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