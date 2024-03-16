У Білорусі українка отримала дев’ять років колонії за «шпигунство»

Суд над Наталією Захарченко проходив у закритому режимі

У Білорусі Гомельський обласний суд засудив українку Наталію Захаренко до дев’яти років позбавлення волі за «шпигунство». Про це вчора повідомила білоруська служба «Радіо Свобода».

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Наразі невідомо, що саме стало приводом для звинувачення на адресу Захаренко, оскільки суд над нею проходив у закритому режимі. Крім тюремного терміну, суд ухвалив конфіскувати у Наталії мікроавтобус.

Разом із українкою судили її подругу, білоруску Ларису Крупу. За «неповідомлення про злочин» вона отримала штраф у розмірі 4 тисячі білоруських рублів.

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За даними видання, Наталія Захарченко після початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно їздила з Чернігова до Мозиря (Білорусь) через Польщу. Вона перевозила речі, людей і свійських тварин. Її послугами користувалися білоруси й українці.

На початку липня 2023 року жінка вкотре поїхала до Білорусі та зникла. Пізніше з'ясувалося, що її затримали і вона перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, що в січні в колонії у білоруському Вітебську помер 50-річний політв'язень Вадим Храсько. У серпні 2023 року суд призначив йому три роки ув'язнення за кілька донатів, попри те, що чоловік мав серйозне захворювання.