Військові Канади показали, як вчать українських колег такмеду (фото)

Своєчасна медична допомога має вирішальне значення для виживання після бойового поранення

У рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували понад 40 тисяч українських військових

У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників навичкам тактичної медицини. Про це йдеться на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER у соцмережі Х.

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Навчання українських бойових медиків у рамках операції UNIFIER Фото: CAF with Ukraine

«Своєчасна медична допомога має вирішальне значення для виживання після бойового поранення. Під час операції UNIFIER ми навчаємо наших українських партнерів стабілізації стану їхніх побратимів та якнайшвидшому переведенню їх на вищий рівень медичної допомоги», – йдеться у дописі.

Навчання проходить у Великій Британії, Польщі та Латвії Фото: CAF with Ukraine

У рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015 року підготували понад 40 тисяч українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення, канадські інструктори покинули територію України, однак за кілька місяців навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

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Канадці з 2015 року підготували понад 40 тисяч українських військових Фото: CAF with Ukraine

Нагадаємо, міністр імміграції Канади Марк Міллер повідомив, що вперше в історії країни буде встановлене обмеження на кількість тимчасових мешканців.

До слова, Група українських льотчиків завершила один із етапів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії.