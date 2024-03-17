Ведмідь напав на білоруських туристів у Словаччині, є загибла

Рятувальники виявили тіло жінки, що впала зі схилу гори в Татрах

Білоруска зірвалася з крутого схилу, тікаючи від хижака

У словацьких Татрах ведмідь напав на подружжя білоруських туристів. Жінка загинула. Про це повідомила гірська рятувальна служба.

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Інцидент стався ввечері п'ятниці, 15 березня, у регіоні Ліптов (Татри, Словаччина). Рятувальникам надійшло повідомлення, що на туристичній гірській стежці двоє людей зустріли ведмедя. Подружжя спробувало втекти від звіра та розбіглося у різні сторони.

За словами рятувальників, ведмідь погнався за жінкою. Та намагалася втекти від хижака, але зірвалася з крутого схилу. Вона загинула внаслідок отриманих травм. Її тіло знайшов службовий собака.

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Згодом виявилося, що 31-річна жінка і 29-річний чоловік були білорусами.

У Татрах жінка впала зі схилу гори, тікаючи від ведмедя фото: hzs.sk

Нагадаємо, що прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі.