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Американський безпілотник здійснив аварійну посадку в Польщі

Ірина Луцак
glavcom.ua
Американський безпілотник здійснив аварійну посадку в Польщі
Приземлення безпілотника відбулося відповідно до процедур у безпечній нежилій зоні
фото з відкритих джерел

Американський безпілотник MQ-9 Reaper, який втратив зв'язок із базою під час виконання планових тренувань у Польщі, здійснив аварійну посадку неподалік польського міста Мирославець

Безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper військово-повітряних сил США у Європі, який виконував планові щоквартальні тренування на аеродромі Мирославець у Польщі, втратив зв'язок із базою і був вимушений зробити аварійну посадку. Про це повідомили в ніч на 19 березня у Генеральному штабі Польщі.

«Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній безлюдній місцевості. Місце події охороняється службами, розслідуванням займається військова поліція», ‒ йдеться у повідомленні.

Місце аварійної посадки
Місце аварійної посадки

MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА з розмахом крил 20 метрів розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Безпілотник оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати максимальну швидкість близько 480 кілометрів на годину.

Нагадаємо, нещодавно безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал».

Також, як повідомлялося раніше, минулого літа у Південній Сілезії на південному заході Польщі також впав американський безпілотник і спричинив паніку місцевих мешканців. Тоді очевидець зателефонував до екстрених служб і повідомив, що в лісі впав невеликий літак. Згодом з'ясувалося, що це був американський військовий безпілотник. Постраждалих немає. Безпілотник виявили за кількасот метрів від дороги.

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Теги: безпілотник військові навчання Польща

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