Американський безпілотник здійснив аварійну посадку в Польщі

Американський безпілотник MQ-9 Reaper, який втратив зв'язок із базою під час виконання планових тренувань у Польщі, здійснив аварійну посадку неподалік польського міста Мирославець

Безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper військово-повітряних сил США у Європі, який виконував планові щоквартальні тренування на аеродромі Мирославець у Польщі, втратив зв'язок із базою і був вимушений зробити аварійну посадку. Про це повідомили в ніч на 19 березня у Генеральному штабі Польщі.

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«Посадка відбулася відповідно до процедур у безпечній безлюдній місцевості. Місце події охороняється службами, розслідуванням займається військова поліція», ‒ йдеться у повідомленні.

Місце аварійної посадки

MQ-9 Reaper – розвідувально-ударний БПЛА з розмахом крил 20 метрів розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Безпілотник оснащений турбогвинтовим двигуном, який дозволяє розвивати максимальну швидкість близько 480 кілометрів на годину.

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Нагадаємо, нещодавно безпілотник, який перевозив 20 кг вибухівки, упав на «Петербурзький нафтовий термінал».

Також, як повідомлялося раніше, минулого літа у Південній Сілезії на південному заході Польщі також впав американський безпілотник і спричинив паніку місцевих мешканців. Тоді очевидець зателефонував до екстрених служб і повідомив, що в лісі впав невеликий літак. Згодом з'ясувалося, що це був американський військовий безпілотник. Постраждалих немає. Безпілотник виявили за кількасот метрів від дороги.