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Білорусь вступить у війну? Лукашенко вирішив знову налякати українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь вступить у війну? Лукашенко вирішив знову налякати українців
За словами Лукашенка, до білоруських військ поставляються різні види озброєнь та техніки
фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко: «Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка. Про це пише білоруське держагентство БелТА.

За словами білоруського президента, в республіці ведеться необхідна підготовка відповідних підрозділів, до військ поставляються різні види озброєнь та техніки. «Ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння», – заявив Лукашенко.

У той же час самопроголошений президент заявив, щоб «нікому не вірили», що Білорусь хоче воювати. 

«Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємось до війни, я про це говорю відверто. «Хочеш миру – готуйся до війни» – не я це придумав. Це дуже правильно сказано», – заявив білоруський диктатор.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готує нову військову доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.

Раніше розвідка оцінила, наскільки Путіну вдається втягнути Білорусь у війну. 

До слова, станом на грудень 2023 року представники ПВК «Вагнер» продовжували у Білорусі навчати спецвійська і військових.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна

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