Лукашенко пояснив, чому Білорусь не вступає у війну проти України

Олександр Лукашенко: «Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не бере участі у бойових діях, бо не може підступитися до кордону, який повністю замінований і забетонований українцями. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю російським пропагандистам під час візиту до РФ.

«Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти», – заявив він.

За словами Лукашенка, кордон України повністю замінований і забетонований.

Також білоруський диктатор оцінив кількість українських військ на ділянці білоруського кордону до 120 тис. військових.

«Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які перебувають на кордоні – «Главком».) проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо», - додав Лукашенко.

Нещодавно Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка. «Ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас зовсім різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та інше, збільшують витрати на ударні озброєння», – заявив Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Білорусь готує нову військову доктрину і планує відмовитися від заборони на розміщення ядерної зброї на території країни. Зазначається, що нова військова доктрина передбачатиме тиск на західні країни в інтересах Росії.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 11 квітня розпочав дводенний візит до РФ. Лідери двох держав не бачилися із січня, проте постійно зідзвонювалися. 12 квітня у Путіна та Лукашенка заплановано спілкування з космонавтами та підбиття підсумків місії на Міжнардній космічній станції, куди літала білоруський космонавт Василевська.