Іспанія допомогла росіянам і білорусу, які підтримують війну, потрапити на Кубок світу

Лебедєва та Литвинович у Німеччині заробили важливі бали, які дозволили їм здобути ліцензії на Олімпіаду

Іспанія видала шенген-візи російським і білоруським батутистам, які підтримують російську агресію проти України. За допомогою цих віз вони змогли потрапити до Німеччини, щоб виступити там на етапі Кубку світу. Про це йдеться в статті журналіста Джонатана Крейна для DW.

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У матеріалі зазначається, що Німеччина не надавала віз росіянам Яні Лебедєвій, Анжелі Бладцевій, Кирилу Козлову, Данилу Касимову та білорусу Івану Литвиновичу, які підтримують війну проти України.

Та все ж, з допомогою Іспанії, вони зуміли потрапити до Німеччини. У підсумку, Лебедєва та Литвинович на Кубку світу заробили важливі бали, які дозволили їм здобути ліцензії на Олімпіаду у Парижі.

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Нагадаємо, що російські батутисти в минулому році змагалися на турнірі на тлі військового символу «Z» та російського пропагандистського гасла «Своїх не кидаємо».

Також Бладцева лайкала в Instagram пост з літерою «Z».

Іван Литвинович закликав білорусів голосувати на незаконному референдумі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Також Литвинович брав участь в агітаційних заходах разом із сином Лукашенка Віктором, який потрапив під санкції ЄС, США, Швейцарії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та Японії за підтримку агресії РФ проти України.