Профспілки Італії б'ють на сполох через абсолютне зубожіння населення Італії

Istat: У 2023 році в умовах абсолютної бідності жили 8,5% сімей у Італії

Новий звіт державного статистичного управління Istat продемонстрував тривожну тенденцію для населення Італії. Так, абсолютна бідність торкнулася 8,5% родин у Італії, що становить близько 5,7 млн осіб. Генеральна італійська конфедерація праці CGIL повідомила, що понад 63% італійських сімей стикаються з фінансовими труднощами. Про це пише Forum Terzo Settore.

Частка людей, які живуть за межею бідності в Італії, становить 24,2%, перевищуючи середній рівень у Євросоюзі (21,6%). Низька заробітна плата змушує сотні тисяч людей, які мають роботу, боротися з бідністю.

За даними Istat, заробітна плата в Італії на 12% нижча за середню по Євросоюзу. Це на €3700 на рік менше, ніж середня заробітна плата в ЄС, і більш ніж на €8 тис. нижче, ніж середній німецький працівник.

Інфляція «з'їдає доходи», заявив голова профспілки пенсіонерів CGIL Альфред Ебнер. Минулого року італійським сім'ям довелося витратити на основні продукти харчування, такі як хліб, макарони, м'ясо та ковбасні вироби на €613 більше, ніж у попередньому році. Серед портових робітників, які нещодавно оголосили страйк, середня заробітна плата становить близько 21 тис. євро на рік.

Згідно зі звітом католицької благодійної організації «Карітас», минулого року кількість нових бідняків, які звернулися до організації вперше через фінансові труднощі, зросла з 31 до 45%. Доповідь про бідність наголошує, що випадки зубожіння особливо зросли серед сімей з дітьми, жінок та молоді.

Проведені дослідження показують, що дії уряду мають прямий вплив на рівень бідності. У країні під керівництвом прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, яка обіймає посаду з жовтня 2022 року, рівень бідності досяг історичного максимуму.

Мінімальний дохід для бідних людей, які мешкають у домогосподарствах, був знижений з €550 до €350. Сотні тисяч опинилися у злиднях. З підвищенням пенсійного віку було скасовано коригування пенсій з урахуванням інфляції та посилено умови дострокового виходу на пенсію, що дуже сильно вдарило по мільйонах пенсіонерів.

Через високі ціни на продукти харчування, комунальні послуги та паливо, життя італійських пенсіонерів стає все складнішим. Багато хто з них змушений заощаджувати на їжі, медичних послугах та інших необхідних витратах. За оцінками CGIL, близько 1,7 млн пенсіонерів в Італії проживають за межею бідності. Боротьба з бідністю, що швидко зростає, в Італії є центральною темою боротьби профспілок найближчими днями і тижнями.

До слова, пенсіонери в Туреччині посідають останнє місце в світі за рівнем доходів. За якістю життя їх випереджає хіба що Індія, пише турецьке видання Sözcü.

Як зазначає видання, з 2018 року Туреччина невпинно знижується у світовому рейтингу, так званій «Лізі пенсіонерів». Рейтинг Ліги охоплює 44 держави. Причому середню пенсію у Туреччині називають такою, що на неї практично неможливо жити, тобто турецькі пенсіонери за рівнем доходу та якістю життя відстають від багатьох інших країн.