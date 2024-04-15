Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Профспілки Італії б'ють на сполох через абсолютне зубожіння населення Італії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Профспілки Італії б'ють на сполох через абсолютне зубожіння населення Італії
Бідність стає великою проблемою Італії
фото із відкритих джерел

Istat: У 2023 році в умовах абсолютної бідності жили 8,5% сімей у Італії 

Новий звіт державного статистичного управління Istat продемонстрував тривожну тенденцію для населення Італії. Так, абсолютна бідність торкнулася 8,5% родин у Італії, що становить близько 5,7 млн осіб. Генеральна італійська конфедерація праці CGIL повідомила, що понад 63% італійських сімей стикаються з фінансовими труднощами. Про це пише Forum Terzo Settore.

Частка людей, які живуть за межею бідності в Італії, становить 24,2%, перевищуючи середній рівень у Євросоюзі (21,6%). Низька заробітна плата змушує сотні тисяч людей, які мають роботу, боротися з бідністю. 

За даними Istat, заробітна плата в Італії на 12% нижча за середню по Євросоюзу. Це на €3700 на рік менше, ніж середня заробітна плата в ЄС, і більш ніж на €8 тис. нижче, ніж середній німецький працівник. 

Інфляція «з'їдає доходи», заявив голова профспілки пенсіонерів CGIL Альфред Ебнер. Минулого року італійським сім'ям довелося витратити на основні продукти харчування, такі як хліб, макарони, м'ясо та ковбасні вироби на €613 більше, ніж у попередньому році. Серед портових робітників, які нещодавно оголосили страйк, середня заробітна плата становить близько 21 тис. євро на рік.

Згідно зі звітом католицької благодійної організації «Карітас», минулого року кількість нових бідняків, які звернулися до організації вперше через фінансові труднощі, зросла з 31 до 45%. Доповідь про бідність наголошує, що випадки зубожіння особливо зросли серед сімей з дітьми, жінок та молоді.

Проведені дослідження показують, що дії уряду мають прямий вплив на рівень бідності. У країні під керівництвом прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, яка обіймає посаду з жовтня 2022 року, рівень бідності досяг історичного максимуму.

Мінімальний дохід для бідних людей, які мешкають у домогосподарствах, був знижений з €550 до €350. Сотні тисяч опинилися у злиднях. З підвищенням пенсійного віку було скасовано коригування пенсій з урахуванням інфляції та посилено умови дострокового виходу на пенсію, що дуже сильно вдарило по мільйонах пенсіонерів.

Через високі ціни на продукти харчування, комунальні послуги та паливо, життя італійських пенсіонерів стає все складнішим. Багато хто з них змушений заощаджувати на їжі, медичних послугах та інших необхідних витратах. За оцінками CGIL, близько 1,7 млн пенсіонерів в Італії проживають за межею бідності. Боротьба з бідністю, що швидко зростає, в Італії є центральною темою боротьби профспілок найближчими днями і тижнями. 

До слова, пенсіонери в Туреччині посідають останнє місце в світі за рівнем доходів. За якістю життя їх випереджає хіба що Індія, пише турецьке видання Sözcü.

Як зазначає видання, з 2018 року Туреччина невпинно знижується у світовому рейтингу, так званій «Лізі пенсіонерів». Рейтинг Ліги охоплює 44 держави. Причому середню пенсію у Туреччині називають такою, що на неї практично неможливо жити, тобто турецькі пенсіонери за рівнем доходу та якістю життя відстають від багатьох інших країн.

Читайте також: Названо країну, де пенсіонери отримують найбільші виплати у світі
Теги: продукти рейтинг харчування населення пенсіонери економіка Італія страйк робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Курську прогриміли вибухи (відео)
У Курську прогриміли вибухи (відео)
16 березня, 01:21
Франція та Німеччина хочуть домогтись збільшення бюджетів на оборону
Дві країни тиснуть на Європейський інвестиційний банк через оборонні витрати – Bloomberg
18 березня, 08:02
Поляки розкритикували виборчиий процес у Росії
Польща відреагувала на результати виборів у Росії
18 березня, 08:56
Серед новацій у застосунку буде онлайн-нотаріат
Федоров розповів, які послуги в «Дії» з'являться найближчим часом
27 березня, 01:20
Необхідним є надання належної допомоги військовослужбовцям та звільненим з військової служби
Мобілізація – це не покарання. Військовий адвокат пропонує владі змінити методи
18 березня, 17:16
Українські захисники відбили 11 атак ворога на Авдіївському напрямку
Ракетні війська ЗСУ вразили склад боєприпасів противника
20 березня, 19:22
Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року і знову запросив його на гру
Байден запропонував Трампу позмагатися у грі
31 березня, 18:30
За останній період кількість «вагнерівців» на території Білорусі скоротилася до 400 осіб
«Вагнерівці» тікають з Білорусі до Африки: у чому причина
8 квiтня, 15:56
Компанія, що володіє станцією, заявила про відсутність слідів пошкодження дамби
В Італії вибухнула гідроелектростанція, є загиблі (відео)
10 квiтня, 09:15

Соціум

Профспілки Італії б'ють на сполох через абсолютне зубожіння населення Італії
Профспілки Італії б'ють на сполох через абсолютне зубожіння населення Італії
Призвано шість тисяч резервістів: у Білорусі почалася масштабна перевірка боєготовності
Призвано шість тисяч резервістів: у Білорусі почалася масштабна перевірка боєготовності
Українські хакери зламали сайти, які підтримують військовий автопром РФ
Українські хакери зламали сайти, які підтримують військовий автопром РФ
На ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців: дослідження
На ринку праці Польщі змінилося ставлення до українців: дослідження
Війна в Україні зробила власника старого танкового заводу у Чехії мільярдером
Війна в Україні зробила власника старого танкового заводу у Чехії мільярдером
Росія продовжує тонути: у двох областях почалася масштабна евакуація через повінь
Росія продовжує тонути: у двох областях почалася масштабна евакуація через повінь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
79K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
23K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
23K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
19K
Стало відомо, скільки молодих французів готові воювати в Україні
17K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua