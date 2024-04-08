Там більше платять: «вагнерівці» тікають з Білорусі до Африки

За останній період кількість «вагнерівців» на території Білорусі скоротилася до 400 осіб

Інструкторська робота, а також заробітна плата не влаштовує найманців. За участь у війні на африканському континенті їм платять більше

Через низьку заробітну платню найманці ПВК «Вагнер» тікають з Білорусі до Африки. Про це повідомляє «Центр національного спротиву».

Як нагадує ЦНС, «вагнерівці» працюють інструкторами в Білорусі. Також відомо, що на полігонах проходять військові вишколи мобілізованих росіян та тих, що підписали контракт.

Проте інструкторська робота, а також заробітна плата не влаштовує найманців. За участь у війні на африканському континенті їм платять більше, у зв'язку з чим «вагнерівці» тікають до Африки.

«За інформацією «Центру національного спротиву» за останній період кількість «вагнерівців» на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400. Схоже, що з такими темпами бранців на війну в Україні буде нікому навчати й з військкомату відправлятимуть відразу на передову. Зрештою, зі свідчень нашого підпілля так здебільшого і трапляється», – додає ЦНС.

Як стало відомо зі звіту Інституту вивчення війни (ISW), три тисячі колишніх бойовиків приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» переходять у підконтрольний главі Чечні Рамзану Кадирову спецпідрозділ Росгвардії «Ахмат». Про це йдеться

За словами Кадирова, міноборони Росії вже нібито виділило необхідну кількість вакантних місць у складі спецназу «Ахмат» для розміщення «вагнерівців» і ті можуть приступити до виконання бойових завдань після вирішення всіх організаційних питань.

На думку америнських аналітиків, згадка Кадирова про міноборони Росії вказує на те, що ці елементи «Вагнера» будуть підпорядковані саме міністерству, а не Росгвардії.

Також Європейський Союз скасував санкції щодо низки осіб, які раніше вважалися причетними до ведення загарбницької війни проти України. Про це йдеться в рішенні Європейської Ради.

Зокрема, ЄС скасував санкції проти засновника найбільшої технологічної компанії в Росії «Яндекс» Аркадій Волож, а також командира російської ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін, що загинув в авіатрощі разом з засновником ПВК Євгеном Пригожиним у серпні 2023 року.