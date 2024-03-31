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Байден запропонував Трампу позмагатися у грі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Байден запропонував Трампу позмагатися у грі
Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року і знову запросив його на гру
фото з відкритих джерел

Президент США пообіцяв дати супернику фору

Президент США Джо Байден запропонував своєму супернику на виборах президента Дональду Трампу зіграти в гольф. Про це Байден написав у Х (Twitter), опублікувши відео за 28 березня на заході зі збору коштів. 

Ведучий жартома нагадав, що Джо Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Дональд Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.

У відповідь Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року і знову запросив його на гру.

«Дональде, моя пропозиція зіграти в гольф залишається в силі. Я дам тобі фору у три удари, якщо ти сам носитимеш свою сумку», – ідеться у підписі до відео.

Раніше президент Джо Байден переміг на президентських праймеріз Демократичної партії в Північній Дакоті, отримавши підтримку понад 90% виборців.

Також президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Джорджія, що дало йому достатньо голосів, щоб мати право висуватись в президенти від демократів.

Як повідомлялося, конкурентка Дональда Трампа за номінацію від Республіканської партії на виборах президента США Ніккі Гейлі офіційно заявила, що завершує свою президентську кампанію. Таким чином єдиним кандидатом від Республіканської партії, який змагатиметься за посаду президента, залишився колишній очільник Білого дому Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент США Джо Байден за результатами соцопитувань випередив свого конкурента на майбутніх виборах, експрезидента Дональда Трампа. Про це свідчать опубліковані результати опитувань, які наводить The Economist. Зазначається, що рейтинг Байдена сягає 45%, у той час, як у Трампа – 44%.

До слова, Дональд Трамп поширив у соціальних мережах відео, у якому на вантажівці зображено президента США Джо Байдена зі зв’язаними руками та ногами. 

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Теги: перемога президент партії рейтинг відео гольф Дональд Трамп 8 березня

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