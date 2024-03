Байден запропонував Трампу позмагатися у грі

Президент США Джо Байден запропонував своєму супернику на виборах президента Дональду Трампу зіграти в гольф. Про це Байден написав у Х (Twitter), опублікувши відео за 28 березня на заході зі збору коштів.

Ведучий жартома нагадав, що Джо Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Дональд Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч.

Donald, my offer to play golf still stands.



I’ll let you take three strokes off your game if you carry your own bag. pic.twitter.com/UAzOhwasFw