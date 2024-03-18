Польща відреагувала на результати виборів у Росії

МЗС Польщі: вибори в Росії не можна вважати вільними

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що вибори в Росії не можна вважати законними, чесними та вільними, заявила пресслужба відомства. Там виступили із заявою, що голосування було організовано «всупереч міжнародному праву» та на «тимчасово окупованих територіях України», а також відбувалося на тлі «найжорстокіших репресій проти населення».

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«З початком війни в Україні російська влада значно посилила репресії проти політичної опозиції, громадянського суспільства, неурядових організацій та незалежних ЗМІ, а також усіх громадян, які мають сміливість критикувати дії російського режиму, зокрема його агресію проти України. Трагічною кульмінацією цієї діяльності стала нищівна новина про смерть у колонії опозиціонера Олексія Навального. З огляду на послідовне впровадження в Росії репресивного законодавства, обмеження прав і свобод громадян, у тому числі політичних, а також воєнної цензури, політично вмотивованих переслідувань і неприйняття антивоєнних кандидатів, «вибори» не можна вважати вільними і чесними», – заявили в МЗС Польщі.

«Польща продовжує рішуче засуджувати такі заходи. Ми також заперечуємо проти рішення Росії не допускати незалежних російських спостерігачів до спостереження за голосуванням і не запрошувати спостерігачів ОБСЄ», – підкреслило відомство.

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У заяві йдеться, що окремого засудження заслуговує протиправне рішення Кремля провести вибори на тимчасово окупованих територіях України. «Це демонстративне порушення міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, і може розглядатися лише як чергова спроба підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Польща не погоджується і ніколи не погодиться з проведенням і результатами «виборів», які відбулися на цих територіях. Росія має нести відповідальність за її організацію та проведення на території України», – зазначено на сайті МЗС Польщі.

Польща також рішуче засуджує той факт, що голосування відбулося в Придністров'ї, Цхінвалі/Південній Осетії та Абхазії без дозволу влади Республіки Молдова та Грузії відповідно. І в цих випадках «вибори» були проведені незаконно, з порушенням усіх стандартів міжнародного права та демократії.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбулися з 15 по 17 березня. За даними ЦВК, за підсумками обробки 60% протоколів диктатор Володимир Путін лідирує з результатом 87,26% голосів.

До слова, у Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними. Про це кореспондентка австрійської газети Die Presse Інна Гартвіч пише у статті «88 відсотків за Путіна: десятки тисяч росіян завадили фіктивним виборам». Зазначається, що «ці вибори не є ані вільними, ані чесними» та виглядають «чудово зрежисованою легітимізацією наявної ситуації».