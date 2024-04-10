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В Італії вибухнула гідроелектростанція, є загиблі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Італії вибухнула гідроелектростанція, є загиблі (відео)
Компанія, що володіє станцією, заявила про відсутність слідів пошкодження дамби
фото: lapresse.it

Мер Болоньї Меттео Лепоре назвав інцидент «однією з найбільших трагедій в сучасній історії Італії»

Неподалік італійського міста Болонья  на гідроелектростанції, розташованій на озері Сувіана, стався вибух. Відомо про загибель чотирьох осіб, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти.  Про це повідомляє видання LaPresse.

Вибух стався на дев’ятому рівні під землею під час робіт на турбінах.

Зазначається, що декілька людей залишаються заблокованими у зоні аварії, де почалося затоплення приміщень. На місці працюють рятувальники, які здійснюють занурення задля пошуку вцілілих.

Для оперативної госпіталізації потерпілих використовуються вертольоти.

Як повідомляє пожежна служба Італії, до пошуково-рятувальній операції залучено понад 60 її співробітників.

Компанія, що володіє станцією, заявила про відсутність слідів пошкодження дамби. Проте вироблення енергії наразі зупинене.

Мер Болоньї Меттео Лепоре назвав інцидент «однією з найбільших трагедій в сучасній історії Італії».

Про причину вибуху наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що у центрі Мілана (Італія) прогримів потужний вибух. Після чого спалахнула пожежа.  Вогонь також охопив чотири автомобілі, припарковані на вулиці, найближчу аптеку та квартири у сусідньому будинку. За інформацією італійських ЗМІ, вибухнув фургон із кисневими балонами. Через інцидент правоохоронці провели евакуацію людей із одного з навчальних закладів, що знаходився поблизу. 

Теги: вибух Італія

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