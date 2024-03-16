У Курську прогриміли вибухи (відео)

Губернатор Курської області заявляє, що ППО, нібито, збило три дрони

У ніч проти 16 березня у Курську пролунали потужні вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників.



За словами губернатора Романа Старовойта, ППО, нібито, збило три дрони.

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«Силами ППО в Курській області знищено безпілотника літакового типу», – повідомив Старовойт.

Місцеві пабліки оприлюднили відео, на яких чути звуки вибухів.

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Нагадаємо, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.

Також минулими днями у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Унаслідок удару по адміністрації міста повідомлялося про двох постраждалих.