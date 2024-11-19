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Прокуратура у США не закриватиме справу Трампа про підкуп порнозірки

Ірина Бура
glavcom.ua
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Прокуратура у США не закриватиме справу Трампа про підкуп порнозірки
Окружна прокуратура визнала, що Трамп навряд чи буде засуджений до закінчення президентського терміну
фото з відкритих джерел

«Жоден чинний закон не встановлює, що тимчасовий імунітет президента від судового переслідування вимагає закриття кримінального провадження»

Окружна прокуратура Мангеттена погодилася відкласти оголошення міри покарання майбутньому президенту США Дональду Трампу у справі про підкуп порнозірки. Про це пише CNN.

У листі до судді Хуана Мерчана окружна прокуратура визнала, що Трамп навряд чи буде засуджений «до закінчення президентського терміну відповідача». Але прокурори вважають, що обвинувальний вердикт Трампу має залишитися в силі.

«Жоден чинний закон не встановлює, що тимчасовий імунітет президента від судового переслідування вимагає закриття кримінального провадження, яке було розпочато в той час, коли обвинувачений не мав імунітету, і яке стосується поведінки, за яку обвинувачений не має імунітету», – наголосила окружна прокуратура.

Зазначається, що минулого тижня Мерчан мав ухвалити рішення щодо можливого скасування обвинувального вердикту на підставі рішення Верховного суду США, ухваленого влітку цього року, про те, що Трамп має отримати імунітет за офіційні дії під час перебування на посаді президента.

Водночас окружна прокуратура визнала перемогу Трампа на виборах «безпрецедентними обставинами», тож рішення суду було відкладено.

За інформацією видання, адвокати Трампа стверджують, що вирок має бути скасовано як через рішення про президентський імунітет, так і через те, що їхній клієнт повертається до Білого дому.

Зазначимо, у травні Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації щодо платежів його тодішньому адвокату Майклу Коену для відшкодування 130 тис. доларів, виплачених порнозірці Стормі Деніелс, аби вона не розповідала про їхні стосунки перед виборами 2016 року.

Нагадаємо, суд поставив на паузу справу новообраного президента Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. 

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Теги: прокуратура суд Дональд Трамп закон прокурор імунітет вирок

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