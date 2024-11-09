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Вартість Bitcoin оновила історичний максимум після перемоги Трампа

Ірина Бура
glavcom.ua
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Вартість Bitcoin оновила історичний максимум після перемоги Трампа
скріншот: Binance

До президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів

Після новин про перемогу Дональда Трампа 6 листопада Bitcoin різко пішов угору, перевищивши позначку в $75 тис доларів. Уже 8 листопада його вартість досягла $75 тис доларів. Про це свідчать дані платформи Binance.

Зазначимо, що до президентських виборів в США Bitcoin був в діапазоні $68-69 тис доларів.

За прогнозами експертів, після перемоги Трампа Bitcoin може вирости до $80 тис доларів, а до кінця року наблизитися до 90 або навіть $100 тис доларів.

Нагадаємо, 2 січня 2024 року ціна Bitcoin піднялася вище $45 тис. через оптимізм щодо можливого схвалення ETF. Тоді ціна Bitcoin досягла найвищого рівня за 21 місяць, склавши $47 020,57, згідно з даними Coin Metrics. Причиною цьому стало те, що BlackRock Grayscale та інші потенційні емітенти біткоїн-біржових фондів подали до Комісії з цінних паперів і бірж США остаточне оновлення інформації, включаючи розкриття ключових комісійних, що зміцнило впевненість інвесторів у тому, що схвалення є більш ймовірним, аніж ні.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США Біткоїн Місяць

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