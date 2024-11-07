Головна Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Головне за ніч 7 листопада
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, який напередодні переміг на виборах президента США. Російські загарбники протягом ночі атакували Київ ударними безпілотниками, є руйнування житлової інфраструктури. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості. Про це повідомляється з посиланням на пост президента у соцмережі Х (колишній Twitter).

«У мене була чудова телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом і привітала його з його історичною переконливою перемогою - його приголомшлива кампанія зробила цей результат можливим. Я похвалив його родину і команду за їхню чудову роботу», – повідомив президент.

Атака дронів на Київ. У Печерському районі сталося руйнування конструкцій будинку

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч фото 2
Фото: ДСНС

В ніч на 7 листопада у Києві та ряді регіонів України оголошено повітряну тривогу через атаку ударних безпілотників. У столиці уламок дрона потрапив у багатоповерхівку, на верхніх поверхах зайнялась пожежа. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

«Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА. Наразі звернень до медиків немає. Бригади чергують на місці», – написав очільник столиці в Телеграмі.

Трамп обговорив із президентом Південної Кореї участь військ КНДР на стороні Росії проти України

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Під час розмови обговорювалось, зокрема, питання розміщення військ КНДР у Росії для участі у війні проти України. Про це повідомив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, повідомляє видання Yonhap News Agency.

Під час бесіди президент Південної Кореї привітав Трампа з «переконливою перемогою» на президентських виборах. Лідери обговорили співпрацю між країнами у сферах безпеки, економіки та глобальних питань.

Поблизу кордону з Румунією виявлено тіло загиблого чоловіка

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Прикордонники поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, який планував незаконно пробратися через кордон. Про це повідомляє в Телеграм Державна прикордонна служба України.

«Про знахідку повідомили прикордонникам місцеві жителі. Тіло, яке пролежало в лісі не один місяць, ймовірно, належить громадянину України 1980 р.н. із Чернігівщини», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

Футбольний клуб «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

«Шахтар» починав свій четвертий поєдинок в сезоні Ліги чемпіонів з одним очком та без забитих голів. Натомість «Янг Бойз» підходив до гри з донеччанами після трьох поразок.

На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч фото 6
фото з відкритих джерел

На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями. Про це інформує український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на колег з DW. 

Для прикриття було встановлено зенітно-ракетний комплекс «ТОР» і споряджено його ракетами.

«Довго не могли під’єднати комплекс до РЛС через типові російські проблеми з нестачею штатного обладнання. Але підключили. Літаки можуть сідати. Ура, це працює! Хто там летить – швидше сюди», – зазначив один із російських солдатів.

Байден вперше прокоментував поразку Гарріс на виборах

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч фото 7
фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден вперше прокоментував результат виборів в Америці та поразку віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона брала участь у передвиборчій кампанії за складних обставин. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що 6 листопада Америка побачила ту Камалу Гарріс, якою він захоплюється і яку глибоко поважає. Президент підкреслив, що вона була неймовірним партнером та державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.

Читайте також:

Теги: пожежа Віталій Кличко Дональд Трамп літак Володимир Зеленський президент росіяни Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський дав інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS
Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина
31 жовтня, 17:33
Володимир Зеленський розповів, чи очікувати військових Заходу в Україні
Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента
30 жовтня, 15:37
Путін здійснить закордонну поїздку
Туреччина готується до візиту Путіна до Анкари – ЗМІ
28 жовтня, 08:36
Безпілотник влучив у будинок у Соломʼянському районі
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Києві (відео)
25 жовтня, 21:28
Сьогодні у Молдові відбуваються президентські вибори
Вибори у Молдові: який вигляд має бюлетень для голосування (фото)
20 жовтня, 12:29
Над Україною було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69
Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО
19 жовтня, 13:59
Президент анонсував низку зустрічей у Бельгії
Зеленський летить у Брюссель: названо ключові цілі візиту
17 жовтня, 09:32
Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
10 жовтня, 11:46
СБУ затримала чергового агента ФСБ
СБУ затримала завербованого через сайт знайомств інформатора РФ
10 жовтня, 02:27

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
22K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
14K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян
9560
З раковиною в Овальному кабінеті Білого дому. Маск опублікував промовисте фото

Новини

Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:15
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua