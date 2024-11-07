Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом

Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Дональдом Трампом, який напередодні переміг на виборах президента США. Російські загарбники протягом ночі атакували Київ ударними безпілотниками, є руйнування житлової інфраструктури. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом

фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості. Про це повідомляється з посиланням на пост президента у соцмережі Х (колишній Twitter).

«У мене була чудова телефонна розмова з президентом Дональдом Трампом і привітала його з його історичною переконливою перемогою - його приголомшлива кампанія зробила цей результат можливим. Я похвалив його родину і команду за їхню чудову роботу», – повідомив президент.

Атака дронів на Київ. У Печерському районі сталося руйнування конструкцій будинку

Фото: ДСНС

В ніч на 7 листопада у Києві та ряді регіонів України оголошено повітряну тривогу через атаку ударних безпілотників. У столиці уламок дрона потрапив у багатоповерхівку, на верхніх поверхах зайнялась пожежа. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

«Відбувається евакуація людей з багатоповерхівки в Печерському районі, де сталася пожежа внаслідок ворожої атаки БпЛА. Наразі звернень до медиків немає. Бригади чергують на місці», – написав очільник столиці в Телеграмі.

Трамп обговорив із президентом Південної Кореї участь військ КНДР на стороні Росії проти України

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Обраний 47-м президентом США Дональд Трамп провів телефонну бесіду з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем. Під час розмови обговорювалось, зокрема, питання розміщення військ КНДР у Росії для участі у війні проти України. Про це повідомив перший заступник радника президента Південної Кореї з національної безпеки Кім Те Хьо, повідомляє видання Yonhap News Agency.

Під час бесіди президент Південної Кореї привітав Трампа з «переконливою перемогою» на президентських виборах. Лідери обговорили співпрацю між країнами у сферах безпеки, економіки та глобальних питань.

Поблизу кордону з Румунією виявлено тіло загиблого чоловіка

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Прикордонники поблизу кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, який планував незаконно пробратися через кордон. Про це повідомляє в Телеграм Державна прикордонна служба України.

«Про знахідку повідомили прикордонникам місцеві жителі. Тіло, яке пролежало в лісі не один місяць, ймовірно, належить громадянину України 1980 р.н. із Чернігівщини», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

«Шахтар» здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів

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Футбольний клуб «Шахтар» здобув першу перемогу у сезоні Ліги чемпіонів 2024/25. «Гірники» здолали швейцарський «Янг Бойз» з рахунком 2:1.

«Шахтар» починав свій четвертий поєдинок в сезоні Ліги чемпіонів з одним очком та без забитих голів. Натомість «Янг Бойз» підходив до гри з донеччанами після трьох поразок.

На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW

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На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями. Про це інформує український журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на колег з DW.

Для прикриття було встановлено зенітно-ракетний комплекс «ТОР» і споряджено його ракетами.

«Довго не могли під’єднати комплекс до РЛС через типові російські проблеми з нестачею штатного обладнання. Але підключили. Літаки можуть сідати. Ура, це працює! Хто там летить – швидше сюди», – зазначив один із російських солдатів.

Байден вперше прокоментував поразку Гарріс на виборах

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Президент США Джо Байден вперше прокоментував результат виборів в Америці та поразку віцепрезидента Камали Гарріс. За його словами, вона брала участь у передвиборчій кампанії за складних обставин. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що 6 листопада Америка побачила ту Камалу Гарріс, якою він захоплюється і яку глибоко поважає. Президент підкреслив, що вона була неймовірним партнером та державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру.