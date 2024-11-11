Боррель про обрання Трампа президентом: Це нагода для пробудження Європи

Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому

На думку Борреля, Європа має усвідомити, що не може доручати свою безпеку США

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Європа не може доручати свою безпеку нікому іншому, окрім себе. Так, він прокоментував обрання Дональда Трампа президентом США в інтерв'ю «Європейській правді».

Боррель заявив про глибокі трансформації у світі і зміщення геополітичного балансу. Він зазначив, що обрання Трампа президентом США – «нагода для пробудження Європи».

«Треба усвідомити, що ми не можемо доручати свою безпеку нікому іншому та маємо зайнятися нею самі. Якщо Європа хоче зберегти вплив у світі – то має бути більш об'єднаною. Потрібно розбудовувати сильнішу Європу», – підкреслив топдипломат ЄС.

Як зазначив дипломат, в ЄС усі погоджуються з необхідністю бути сильнішими і більш об'єднаними. Боррель додав, що деякі кроки майбутньої адміністрації Трампа є зрозумілими, зокрема, рішення США, пов'язані з міжнародною торгівлею.

«Будуть запроваджені митні тарифи на китайську продукцію, тарифи на продукцію з ЄС. Але ми не знаємо, якою буде політика США щодо України», – зауважив він.

Як повідомлялося, Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Раніше автор The New York Times Пітер Бейкер заявив, що опоненти обраного президента США Дональда Трампа чекають від нього кампанії відплати. За його словами, республіканець повертається до Білого дому «злим» та «ображеним».

До слова, новообраного президента США Дональда Трампа після майбутньої інавгурації чекатиме значно менше обмежень, в порівнянні з його першим терміном у Білому домі.